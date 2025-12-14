Haugan gewinnt Slalom in Val d'Isere, ÖSV erneut zurück

Timon Haugan gewinnt am Sonntag den dritten Weltcup-Slalom der Saison.

Der 28-jährige Norweger schiebt sich vom zweiten Halbzeit-Rang nach vorne, gewinnt den fünften Weltcup-Slalom seiner Karriere und übernimmt damit auch das Rote Trikot.

Am Ende siegt Haugan 0,28 Sekunden vor Vortages-Sieger und Halbzeit-Leader Loic Meillard (SUI), Henrik Kristoffersen (NOR/+0,34 Sek.) wird Dritter.

Alex Vinatzer nutzt die immer schlechter werdenden Pistenverhältnisse im zweiten Lauf perfekt aus und katapultiert sich von Platz 25 nach dem ersten Durchgang noch auf Rang vier nach vorne (+1,10 Sek.). Dahinter landen die jungen Norweger Oscar Andreas Sandvik (5./+1,24 Sek.) und Hans Grahl-Madsen (6./+1,31 Sek.).

Schwarz bester Österreicher, Gstrein rutscht zurück

Eine ähnliche Aufholjagd gelingt Marco Schwarz, der bester Österreicher wird und von Platz 23 noch auf Rang acht nach vorne fährt (+1,59 Sek.).

Fabio Gstrein rutscht hingegen vom sechsten Halbzeit-Rang ab und wird ex aequo mit Michael Matt 15. (+1,82 Sek.). Johannes Strolz macht als 23. ebenso Punkte (+2,55 Sek.).

Einen kurzen Arbeitstag erlebt am Sonntag hingegen Manuel Feller, der im ersten Lauf kurz vor dem Ziel ausscheidet und damit nicht im Klassement landet. Auch Dominik Raschner und Joshua Sturm fliegen im ersten Durchgang raus.

Simon Rueland gelingt die Qualifikation für den zweiten Durchgang nicht, Adrian Pertl muss seinen Start hingegen noch vor Rennbeginn absagen >>>