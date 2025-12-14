Akute Rückenprobleme! ÖSV-Läufer muss auf Start verzichten

Der Weltcup-Slalom am Sonntag in Val d'Isere (im LIVE-Ticker >>>) geht ohne Adrian Pertl über die Bühne.

Wie am Sonntag kurz vor Rennstart bekannt wird, muss der 29-jährige Kärntner seinen Einsatz zurückziehen. Grund sind akut aufgetretener Rückenprobleme.

Bitter für Pertl, der in dieser Saison bislang noch überhaupt nicht in Fahrt kam. Bei den bisherigen beiden Saison-Slaloms in Levi und Gurgl verpasste er die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Damit rutschte er auch in der "World Cup Starting List" aus den Top 30.

2021 wurde Pertl bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo noch Vizeweltmeister im Slalom.