Nichts ist es mit einem Podestplatz für Österreichs Ski-Männer im letzten Rennen vor Weihnachten geworden.

Fabio Gstrein fällt im Slalom in Alta Badia nach einem aussichtsreichen vierten Zwischenrang im Finale auf Platz 13 (+1,18) zurück und ist damit nur drittbester Österreicher hinter Manuel Feller. Der Tiroler arbeitet sich trotz "Problemen auf- und abseits der Piste", wie er im ORF-Interview erklärt, um ganze 13 Plätze auf elf (+1,04) nach vorne. Michael Matt reiht sich zwischen Feller und Gstrein ein (+1,14).

Damit schafft es auch im vierten Saison-Slalom kein Österreicher in die Top fünf.

Den Sieg holt sich der Norweger Atle Lie McGrath, der Halbzeit-Leader Clement Noel noch abfängt (+0,30). Das Podest komplettiert der Schweizer Loic Meillard (+0,39).

Schwarz scheidet aus

Neben dem Trio Feller, Matt und Gstrein sammelt auch Joshua Sturm noch Weltcup-Punkte. Der Tiroler, der als 30. des 1. Durchgangs gerade noch die Qualifikation schafft, verbessert sich im Finale um zehn Plätze auf Rang 20 (+1,50).

Riesentorlauf-Sieger Marco Schwarz scheidet nach Zwischenrang 16 im Finale beim vorletzten Tor hingegen aus.

Johannes Strolz fädelt schon im ersten Lauf kurz vor dem Ziel ein, auch Simon Rueland scheidet aus. Dominik Raschner verpasst die Qualifikation fürs Finale.

