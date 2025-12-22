NEWS

Gstrein fällt zurück - Kein Österreicher in Alta Badia in Top Ten

Auch im vierten Saison-Slalom läuft es für die Österreicher nicht - Auch wenn sich Manuel Feller um ganze 13 Plätze verbessert.

Gstrein fällt zurück - Kein Österreicher in Alta Badia in Top Ten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nichts ist es mit einem Podestplatz für Österreichs Ski-Männer im letzten Rennen vor Weihnachten geworden.

Fabio Gstrein fällt im Slalom in Alta Badia nach einem aussichtsreichen vierten Zwischenrang im Finale auf Platz 13 (+1,18) zurück und ist damit nur drittbester Österreicher hinter Manuel Feller. Der Tiroler arbeitet sich trotz "Problemen auf- und abseits der Piste", wie er im ORF-Interview erklärt, um ganze 13 Plätze auf elf (+1,04) nach vorne. Michael Matt reiht sich zwischen Feller und Gstrein ein (+1,14).

Ergebnis des Slaloms >>>

Damit schafft es auch im vierten Saison-Slalom kein Österreicher in die Top fünf.

Den Sieg holt sich der Norweger Atle Lie McGrath, der Halbzeit-Leader Clement Noel noch abfängt (+0,30). Das Podest komplettiert der Schweizer Loic Meillard (+0,39).

Schwarz scheidet aus

Neben dem Trio Feller, Matt und Gstrein sammelt auch Joshua Sturm noch Weltcup-Punkte. Der Tiroler, der als 30. des 1. Durchgangs gerade noch die Qualifikation schafft, verbessert sich im Finale um zehn Plätze auf Rang 20 (+1,50).

Riesentorlauf-Sieger Marco Schwarz scheidet nach Zwischenrang 16 im Finale beim vorletzten Tor hingegen aus.

Johannes Strolz fädelt schon im ersten Lauf kurz vor dem Ziel ein, auch Simon Rueland scheidet aus. Dominik Raschner verpasst die Qualifikation fürs Finale.

Ergebnis des Slaloms:

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Jean-Noël Augert (Frankreich) - 13 Weltcupsiege
#6 - Clement Noel (Frankreich) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Startliste für den Slalom der Männer in Alta Badia

Startliste für den Slalom der Männer in Alta Badia

Ski Alpin
2
McGrath gewinnt Alta-Badia-Slalom - ÖSV verpasst Top Ten

McGrath gewinnt Alta-Badia-Slalom - ÖSV verpasst Top Ten

Ski Alpin
6
Neureuther ätzt gegen Alta-Badia-Slalom: "Völlig ungeeignet"

Neureuther ätzt gegen Alta-Badia-Slalom: "Völlig ungeeignet"

Ski Alpin
4
Grande Marco! Schwarz triumphiert auf der Gran Risa

Grande Marco! Schwarz triumphiert auf der Gran Risa

Ski Alpin
Schwarz feiert Sieg-Comeback: "Jede einzelne Minute ausgezahlt"

Schwarz feiert Sieg-Comeback: "Jede einzelne Minute ausgezahlt"

Ski Alpin
2
Schwarz selbstbewusst: "Die besten gewinnen auf jeder Piste"

Schwarz selbstbewusst: "Die besten gewinnen auf jeder Piste"

Ski Alpin
Sieg-Comeback von Schwarz im Riesentorlauf

Sieg-Comeback von Schwarz im Riesentorlauf

Ski Alpin
7
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Slalom Alta Badia Fabio Gstrein Clement Noel Manuel Feller Marco Schwarz Michael Matt Joshua Sturm