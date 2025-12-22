Neureuther ätzt gegen Alta-Badia-Slalom: "Völlig ungeeignet"

Felix Neureuther hält wenig vom Slalom der Herren in Alta Badia.

Gegenüber dem Schweizer "Blick" lässt der ehemalige deutsche Ski-Star kein gutes Haar an der Austragung des Rennens, das um 13:30 Uhr in den zweiten Durchgang geht (hier im LIVE-Ticker >>>).

Wenn es nach dem heute als TV-Experten aktiven Neureuther geht, sollte es soweit gar nicht erst kommen.

"Völlig ungeeignet"

In erster Linie missfallen dem 41-Jährigen die Rennbedingungen: "Es beginnt damit, dass sich diese Piste zwar perfekt für die Austragung eines Riesenslaloms eignet, das Gelände jedoch überhaupt nicht für einen attraktiven Slalom passt."

Sauer stößt ihm zudem der angesetzte Termin des Rennens auf. Der Montag vor Weihnachten sei "so ziemlich der ungeeignetste Tag für die Austragung eines Weltcuprennens" und legt nach: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Slalom gute Einschaltquoten im TV generieren wird. Nur wenige werden die Zeit finden, morgens um 10.00 Uhr den ersten Durchgang zu verfolgen. Und wenn um 13.30 Uhr der entscheidende Lauf startet, sind die meisten Ski-Fans ebenfalls bei der Arbeit."

Diesen Umstand nimmt Neureuther außerdem zum Anlass, grundsätzliche Kritik am Weltcup-Kalender zu äußern: "Ich kann den Ärger der Abfahrer darüber, dass im Weltcup-Kalender deutlich mehr Slaloms angesetzt sind, anhand dieses Beispiels gut nachvollziehen. Würde man diesen völlig ungeeigneten Slalom in Alta Badia ersatzlos streichen, wäre das ein erster Schritt in Richtung Chancengleichheit."