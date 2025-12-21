NEWS

Startliste für den Slalom der Männer in Alta Badia

Am Montag fahren die Männer den Slalom in Alta Badia. Die Startliste:

Startliste für den Slalom der Männer in Alta Badia Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach dem Riesentorlauf, in dem Marco Schwarz als Sieger hervorging, geht es im Weltcup mit dem Slalom in Alta Badia weiter (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der erste Österreicher auf der Gran Risa ist Fabio Gstrein mit der Startnummer 3. Danach folgen Manuel Feller (15) und Marco Schwarz (16).

Dominik Raschner startet als 21., Michael Matt als 26. und Johannes Strolz als 28. Simon Rueland (44), Joshua Sturm (46) und Jakob Greber (70) gehen am Montag ebenfalls an den Start.

Die Startliste im Überblick:

Mehr zum Thema

Grande Marco! Schwarz triumphiert auf der Gran Risa

Grande Marco! Schwarz triumphiert auf der Gran Risa

Ski Alpin
Schwarz feiert Sieg-Comeback: "Jede einzelne Minute ausgezahlt"

Schwarz feiert Sieg-Comeback: "Jede einzelne Minute ausgezahlt"

Ski Alpin
2
Sieg-Comeback von Schwarz im Riesentorlauf

Sieg-Comeback von Schwarz im Riesentorlauf

Ski Alpin
7
Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Ski Alpin
Brennsteiner will Schweizer auf der Gran Risa ärgern

Brennsteiner will Schweizer auf der Gran Risa ärgern

Ski Alpin
Riesentorlauf in Alta Badia - das Ergebnis

Riesentorlauf in Alta Badia - das Ergebnis

Ski Alpin
1
Hütter & Co. gehen im Super-G leer aus

Hütter & Co. gehen im Super-G leer aus

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Fabio Gstrein Manuel Feller Jakob Greber Joshua Sturm Johannes Strolz Michael Matt Dominik Raschner Marco Schwarz Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Slalom Slalom-Weltcup Alta Badia