Startliste für den Slalom der Männer in Alta Badia
Am Montag fahren die Männer den Slalom in Alta Badia. Die Startliste:
Nach dem Riesentorlauf, in dem Marco Schwarz als Sieger hervorging, geht es im Weltcup mit dem Slalom in Alta Badia weiter (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Der erste Österreicher auf der Gran Risa ist Fabio Gstrein mit der Startnummer 3. Danach folgen Manuel Feller (15) und Marco Schwarz (16).
Dominik Raschner startet als 21., Michael Matt als 26. und Johannes Strolz als 28. Simon Rueland (44), Joshua Sturm (46) und Jakob Greber (70) gehen am Montag ebenfalls an den Start.