Endlich! Premierensieg für Brennsteiner in Copper Mountain

Mit 34 Jahren steht Stefan Brennsteiner endlich ganz oben auf einem Weltcup-Podest!

Der Salzburger verteidigt im Riesentorlauf in Copper Mountain seine allererste Halbzeitführung und triumphiert 0,95 Sekunden vor Henrik Kristoffersen (NOR) sowie Filip Zubcic (CRO/+1,00).

Marco Schwarz, beim Auftakt in Sölden Zweiter, verbessert sich im Finale um fünf Plätze und wird starker Vierter (+1,03).

Ergebnis des RTL in Copper Mountain >>>

Brennsteiner legt bereits in Lauf eins mit Startnummer eins eine starke Fahrt hin und profitiert auch vom Ausfall Marco Odermatts, der Sölden-Sieger und Topfavorit scheidet auf dem aggressiv-trockenen US-Schnee nach einem Innenskifehler aus.

Haaser fällt 19 Plätze zurück

Die übrigen Österreicher schaffen es nicht in die Top 15.

Patrick Feurstein fällt nach einem schweren Fehler im Finale auf Rang 17 zurück. Weltmeister Raphael Haaser will nach Zwischenrang sechs im zweiten zu viel - für ihn geht es um ganze 19 Plätze auf 25 zurück.

Joshua Sturm qualifiziert sich mit hoher Startnummer fürs Finale, am Ende wird er nach einem groben Patzer 24. Lukas Feurstein stürzt im ersten Lauf, auch Stefan Babinsky scheidet aus.