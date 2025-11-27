Hundertstel-Krimi! ÖSV-Duo beim Speed-Auftakt am Podest

Bärenstarker Start von Österreichs Ski-Männern in die Speed-Saison. Im ersten Super-G des Olympia-Winters in Copper Mountain (USA) landen mit Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser gleich zwei ÖSV-Asse am Podest.

Geschlagen geben muss sich Rot-Weiß-Rot nur Topfavorit Marco Odermatt. Der Weltmeister aus der Schweiz sichert sich seinen 47. Weltcupsieg, den 16. im Super-G - mit gerade einmal acht Hundertstel Vorsprung auf Kriechmayr, Haaser liegt lediglich 13 Hundertstel zurück.

Ergebnis des Super-G >>>

Stefan Babinsky auf Rang vier (+0,39) und Lukas Feurstein auf Platz sechs (+0,45) runden ein starkes ÖSV-Ergebnis ab.

Daniel Hemetsberger startet mit Rang 15 in die Saison, Marco Schwarz reiht sich auf dem 17. Platz ein.

Kilde-Comeback nach fast 700 Tagen

Die emotionalste Szene des Tages liefert Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger gibt fast 700 Tage nach seiner schweren Verletzung vor den Augen seiner Verlobten Mikaela Shiffrin sein Comeback im Weltcup und punktet sogar.

Nicht in die Top 30 schaffen es hingegen Andreas Ploier und Vincent Wieser. Stefan Eichberger und Otmar Striedinger scheiden aus.