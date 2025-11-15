Ski LIVE: Startliste für den Slalom der Männer in Levi

Am Sonntag bestreiten die Ski-Männer einen Slalom in Levi - es ist der erste Torlauf in dieser Weltcup-Saison.

Start des 1. Durchgangs ist um 10 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Schweizer eröffnet den 1. Durchgang

Der Schweizer Loic Meillard wird das Rennen eröffnen, nach ihm sind Atle Lie McGrath (NOR) und Timon Haugan (NOR) an der Reihe.

Lucas Braathen (BRA) folgt mit der Vier.

Startnummern der ÖSV-Läufer

Als erster Österreicher kommt danach schließlich Fabio Gstrein mit der 5. Vorjahressieger Clement Noel (6) und Henrik Kristoffersen (7) beschließen die Topgruppe.

Manuel Feller wird mit Startnummer 12 ins Rennen gehen.

Die Nummern der weiteren ÖSV-Läufer: 20 Dominik Raschner, 24 Johannes Strolz, 25 Michael Matt, 27 Adrian Pertl, 28 Marco Schwarz, 43 Simon Rueland, 45 Joshua Sturm.