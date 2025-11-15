Ernüchternder erster Saison-Slalom in Levi für Österreichs Ski-Frauen.

Während Mikaela Shiffrin die Konkurrenz ins Staunen versetzt, reist Katharina Liensberger als beste Österreicherin mit Platz zehn und 3,20 Sekunden Rückstand aus Finnland ab.

Ergebnis des Slaloms in Levi >>>

"Der zweite Lauf ist mir besser entgegengekommen, ich habe von Start weg zu pushen versucht. Es waren Schwünge dabei, die wieder mehr am Rennfahren waren, die nehme ich mit", sagt Liensberger, die zur Halbzeit 14. gewesen war, im ORF-Interview.

Das Ergebnis aus österreichischer Sicht sei "absolut" enttäuschend. "Es war nicht unser Tag. Allzu lange traurig sein dürfen wir nicht, das nächste Rennen steht an. Wir freuen uns auf Obergurgl."

Katharina Truppe und Katharina Huber wurden ex aequo 16. (+3,66 Sek.).

"Übler" erster Durchgang von Truppe

Truppe bezeichnet den ersten Durchgang als "übel", im zweiten findet sie ein paar "gute Sachen", ist aber freilich unzufrieden. "Ich wollte zu viel von mir, ich muss wieder ruhiger werden. Es gibt viel zu tun auf nächste Woche hin", meint die Kärntnerin.

Huber schmerzt der Rückfall von Halbzeitrang neun. "Ich wollte ihn runterdrücken, ich bin zu ungestüm geworden. Das ist mir eine Lehre." Fehler dürfe man sich nicht erlauben, jetzt heiße es weiterzuarbeiten. "Wir sind unter dem Wert geschlagen worden. Wir sind gut drauf, das haben wir heute nicht zeigen können."

Lisa Hörhager landete auf Platz 23, fiel als Halbzeit-Zehnte also deutlich zurück. "Es tut gut, zu sehen, wo ich stehe, wenn ich wirklich einen guten Lauf erwische. Ich bin zufrieden, ich will konstant in die 30 reinfahren."

Katharina Gallhuber klassierte sich als 24. Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert hatten sich Natalie Falch (43.) und Franziska Gritsch (56.).