Während Österreichs Abfahrer zum Auftakt des Speed-Wochenendes in Kvitfjell chancenlos sind, steht Dominik Paris erstmals seit Dezember 2023 wieder ganz oben auf dem Podest.

Der 35-jährige Italiener triumphiert in der ersten von zwei Abfahrten in Norwegen vor vier Schweizern: Marco Odermatt (+0,32), Stefan Rogentin (+0,63), Franjo von Allmen (+0,83) und Alexis Monney (+0,89).

Bester Österreicher ist Stefan Babinsky auf Rang neun, sein Rückstand beträgt bereits 1,11 Sekunden. Vincent Kriechmayr muss sich nach einem guten oberen Streckenteil letztlich mit Platz zwölf zufriedengeben (+1,41). Stefan Eichberger wird 14. (+1,52).

Daniel Hemetsberger muss aufgrund akuter Rückenschmerzen auf einen Start verzichten.

Odermatt macht großen Schritt Richtung Abfahrts-Kugel

Mit Platz zwei macht Odermatt einen weiteren großen Schritt in Richtung Abfahrts-Kugel. Er baut seinen Vorsprung auf Weltmeister von Allmen vor den verbleibenden beiden Saison-Abfahrten auf 103 Punkte aus. Damit könnte Odermatt Kristall bereits in der zweiten Abfahrt in Kvitfjell am Samstag (10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) fixieren.

Im Gesamtweltcup vergrößert der Dominator der vergangenen Jahre seinen Vorsprung auf 440 Punkte auf Henrik Kristoffersen, der noch vier Technik-Rennen in dieser Saison vor sich hat. Loic Meillard ist mit 655 Punkten Rückstand Gesamt-Dritter.

