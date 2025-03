presented by

Die Ski-Saison neigt sich dem Ende zu.

So könnten bereits an diesem Wochenende die ersten Entscheidungen um die kleinen Kristallkugeln fallen. Bei den Männern bringt sich Marco Odermatt für zwei Disziplinen-Siege in Position, auch bei den Frauen könnte das Rennen um die Kugeln fallen.

Im norwegischen Kvitfjell könnte Saisondominator Odermatt einmal mehr zwei Kugeln eintüten: Während ihm Super-G-Kristall nach Mattia Casses Sturz bereits sicher ist, könnte der dreifache Gesamtweltcup-Sieger auch in der Abfahrt den Sack zumachen.

Bei noch drei verbleibenden Rennen weist "Odi" 73 Punkte Vorsprung auf Verfolger Franjo von Allmen auf. Der Dritte, Alexis Monney (SUI), hat bereits 185 Zähler Rückstand, der Trainings-Schnellste im einzigen Abfahrts-Training, Miha Hrobat (SLO), 199.

Von Allmen darf somit im Abfahrtsdoppel (Freitag und Samstag jeweils ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) nicht mehr als 26 Punkte einbüßen, um gegen seinen Teamkollegen beim Saisonfinale im Sun Valley zumindest noch eine theoretische Chance auf das Abfahrtskristall zu haben.

Holt Ljutic bereits in Aare Slalom-Kristall?

Bei den Frauen könnten in Aare ebenfalls die ersten Kristall-Entscheidungen fallen: Alice Robinson könnte dabei im Riesentorlauf am Samstag (ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) bereits den Sack zumachen: Die Neuseeländerin führt mit 40 Punkten Vorsprung auf Federica Brignone (400), Sara Hector (SWE) hat bereits 79 Zähler Rückstand.

Sollte Robinson gewinnen, dürfte ihre italienische Verfolgerin nicht besser als Siebente werden.

Im Slalom hat Shootingstar Zrinka Ljutic die besten Karten: Camille Rast bangt vor den Technik-Bewerben in Aare (SWE) um ihren Start im Slalom. Sollte die Schweizerin fehlen, genügt der 20-jährigen Kroatin ein zweiter Platz, um die Disziplinen-Wertung für sich zu entscheiden.

Ljutic hat 39 Punkte Vorsprung auf die Weltmeisterin.

Katharina Liensberger (384) hat mit 105 Punkten Rückstand bei zwei verbleibenden Rennen noch theoretische Chancen auf das Slalom-Kristall, genauso wie Wendy Holdener (374) und Lena Dürr (357)