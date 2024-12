ÖSV-Männer fahren im ersten Bormio-Training nur hinterher

presented by

Die alpinen Skirennläufer sind am Donnerstag mit dem ersten Abfahrtstraining in Bormio in die letzte Weltcupstation des Jahres gestartet.

Der Franzose Cyprien Sarrazin stellt die Bestzeit auf, hat 1,07 Sek. Vorsprung auf Mattia Casse (ITA) und 1,17 auf Alexis Monney (SUI).

Bester Österreicher ist Otmar Striedinger als Elfter (+2,32), Felix Hacker folgt als 13. (+2,49), Stefan Babinsky als 15. (+2,58), Vincent Kriechmayr als 19. (+2,92) und Daniel Hemetsberger als 21. (+3,12).

Noch ohne Abfahrts-Podest in dieser Saison

Am Freitag ist ein weiteres Training angesetzt, am Samstag folgt die Abfahrt, am Sonntag der Super-G (jeweils ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker).

In bisher zwei Saison-Abfahrten waren die besten ÖSV-Leistungen Platz fünf für Kriechmayr in Beaver Creek sowie sechs für Stefan Eichberger und zwölf für Hemetsberger in Gröden gewesen.

Im Super-G hatte es Lukas Feurstein in den USA als Dritter auf das Podest geschafft, nach einer Handoperation ist er in Bormio aber nicht mit dabei.

