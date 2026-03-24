Ski LIVE - RTL in Hafjell - das Ergebnis
Ski Weltcup LIVE: Riesentorlauf in Hafjell! Sichert sich Marco Odermatt heute die RTL-Kugel gegen Lucas Braathen? Alle Ergebnisse, Live-Ticker & Stand hier.
Finale im hohen Norden! Heute geht es in Hafjell um die vorletzte technische Entscheidung der Saison. Beim Weltcup-Finale steht alles im Zeichen des Duells um die Riesentorlauf-Kristallkugel. LIVE-Ticker>>>
Matchball für Marco Odermatt
Die Ausgangslage ist klar: Marco Odermatt startet mit einem Vorsprung von 48 Punkten in diesen finalen Riesentorlauf. Mit einem Podestplatz fixiert der Schweizer aus eigener Kraft die Kristallkugel.
Braathen lauert auf den Kugel-Coup
Herausforderer Lucas Pinheiro Braathen wittert seine Chance. Der Brasilianer muss voll auf Sieg fahren, um Odermatt noch abzufangen. Da beim Weltcup-Finale nur die Top 15 punkten, zählt heute jeder Schwung. Auch die Österreicher, allen voran Stefan Brennsteiner, wollen zum Saisonabschluss noch einmal am Stockerl jubeln.
Fakten zum Riesentorlauf-Finale
1. Durchgang: 09:30 Uhr
Finale: 12:30 Uhr
Kugel-Check: Odermatt führt mit 48 Punkten vor Braathen.