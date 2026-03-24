Ski LIVE - RTL in Hafjell - das Ergebnis

Finale im hohen Norden! Heute geht es in Hafjell um die vorletzte technische Entscheidung der Saison. Beim Weltcup-Finale steht alles im Zeichen des Duells um die Riesentorlauf-Kristallkugel. LIVE-Ticker>>>

Matchball für Marco Odermatt

Die Ausgangslage ist klar: Marco Odermatt startet mit einem Vorsprung von 48 Punkten in diesen finalen Riesentorlauf. Mit einem Podestplatz fixiert der Schweizer aus eigener Kraft die Kristallkugel.

Braathen lauert auf den Kugel-Coup

Herausforderer Lucas Pinheiro Braathen wittert seine Chance. Der Brasilianer muss voll auf Sieg fahren, um Odermatt noch abzufangen. Da beim Weltcup-Finale nur die Top 15 punkten, zählt heute jeder Schwung. Auch die Österreicher, allen voran Stefan Brennsteiner, wollen zum Saisonabschluss noch einmal am Stockerl jubeln.

Fakten zum Riesentorlauf-Finale