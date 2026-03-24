Shiffrin gewinnt Slalom-Finale, doch Gesamtweltcup weiter offen

Die Entscheidung im Gesamtweltcup der Frauen fällt im allerletzten Rennen!

Mikaela Shiffrin gewinnt den Slalom beim Weltcup-Finale in Hafjell in überlegener Manier 1,32 Sekunden vor Wendy Holdener (SUI).

Emma Aicher, Shiffrins Konkurrentin im Gesamtweltcup, wird Dritte (+1,36). Damit ist der Gesamtweltcup rechnerisch noch offen, Shiffrin geht jedoch mit 85 Punkten Vorsprung in den abschließenden Riesentorlauf. Aicher benötigt somit am Mittwoch einen Sieg, um Shiffrin deren sechste große Kristallkugel noch zu entreißen.

Ergebnis des Slaloms >>>

Die kleine Kristallkugel im Slalom hatte Shiffrin bereits sicher. Für die Slalom-Olympiasiegerin ist es ihr insgesamt 110. Weltcup-Sieg.

Truppe verbessert sich im Finale

Beste Österreicherin beim Finale ist Katharina Truppe auf Platz vier. Die Kärntnerin verpasst das Podest um 31 Hundertstel. Auch in der Disziplinen-Wertung ist Truppe Gesamt-Vierte.

Team-Kombi-Olympiasiegerin Katharina Huber wird nach einem völlig verpatzten ersten Lauf 20. Katharina Gallhuber scheidet im 1. Durchgang aus.

Ergebnis des Slaloms: