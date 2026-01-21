Kitzbühel 2026 - Die Infos zur Anreise zu den Hahnenkammrennen

Vom 23. bis 25. Jänner finden in Kitzbühel die legendären Hahnenkammrennen statt.

Um den erwarteten Fanansturm auf Streif und Ganslernhang effizient zu bewältigen, setzen die Organisatoren auch heuer auf eine bewährte Kooperation: Der ÖBB-Hahnenkammexpress steht bereits zum 30. Mal im Dienst der Fans und sorgt für eine nachhaltige sowie staufreie Anreise.

Mehr Zug-Kapazität für das Hahnenkammwochenende

Die ÖBB rüsten für das Rennwochenende massiv auf. Mit über 400 Zughalten und rund 84.000 zusätzlichen Sitzplätzen wird eine Infrastruktur geschaffen, die zu Stoßzeiten einem 7,5-Minuten-Takt entspricht.

Eine Neuerung markiert den heurigen Shuttle-Einsatz: Erstmals werden die Cityjets in Doppeltraktion eingesetzt, wodurch pro Garnitur bis zu 900 Personen befördert werden können.

Empfehlungen für die Anreise mit dem Pkw

Für Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, stehen großflächige Auffangparkplätze zur Verfügung. Eine direkte Zufahrt zum Zielgelände mit dem Auto ist nicht vorgesehen. Stattdessen wird dringend empfohlen, auf das kostenlose Shuttle-System umzusteigen:

Anreise aus Richtung München, Salzburg oder Wien: Parkmöglichkeit am Großparkplatz in Oberndorf .

Anreise aus Richtung Schweiz, Vorarlberg oder Innsbruck: Parkmöglichkeit am Großparkplatz in Kirchberg in Tirol.

Insbesondere für den Abfahrtssamstag raten die Verantwortlichen zu einer sehr frühen Ankunft.

Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und das Zielgelände rechtzeitig zu erreichen, sollte die Parkposition auf den Großparkplätzen spätestens um 09:00 Uhr bezogen sein.

Sonderzug ab Innsbruck

Zusätzlich zum regionalen Pendelverkehr wird am Samstag ein spezieller Direktzug von Innsbruck (via Umfahrung Innsbruck) bis zur Haltestelle Kitzbühel-Hahnenkamm geführt.

Diese befindet sich nur wenige Gehminuten vom Renngeschehen entfernt. Detaillierte Fahrplaninformationen sind über die ÖBB-Fahrplanauskunft „Scotty“ abrufbar.