Für die Skispringer steht in Lillehammer am Sonntag der zweite Einzelwettkampf der Wintersaison auf dem Programm (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Österreicher sind dabei die großen Gejagten - am Samstag feierten die ÖSV-Adler sensationell einen Dreifachsieg. Daniel Tschofenig triumphierte vor Jan Hörl und Stefan Kraft .

Das zweite Einzelspringen in Lillehammer im LIVE-Ticker: