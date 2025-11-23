NEWS

Skispringen heute: Einzelspringen der Männer in Lillehammer

Gibt es nach dem ÖSV-Dreifachsieg am Samstag im zweiten Einzelspringen der Männer das nächste Erfolgserlebnis? LIVE-Infos:

Für die Skispringer steht in Lillehammer am Sonntag der zweite Einzelwettkampf der Wintersaison auf dem Programm (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Österreicher sind dabei die großen Gejagten - am Samstag feierten die ÖSV-Adler sensationell einen Dreifachsieg. Daniel Tschofenig triumphierte vor Jan Hörl und Stefan Kraft.

Das zweite Einzelspringen in Lillehammer im LIVE-Ticker:

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

