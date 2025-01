Der Comeback-Plan von Lukas Feuerstein steht!

Der Shootingstar des ÖSV zog sich beim Training Mitte Dezember in Saalbach einen Mittelhandknochenbruch zu und wurde vor knapp zwei Wochen in Innsbruck erfolgreich operiert (Hier nachlesen >>>).

Lange soll die Zwangspause für den Vorarlberger aber nicht dauern. Das große Ziel ist natürlich die Heim-WM in Saalbach im Februar. Bereits kommende Woche in Adelboden will Feurstein in den Weltcup zurückkehren.

Comeback in Adelboden - WM als großes Ziel

"Der Plan ist, dass ich schon am 11. Jänner in Adelboden beim Riesentorlauf wieder am Start bin", so der Head-Pilot gegenüber der "Krone".

Kommende Woche möchte er zum Training des ÖSV-Teams in Saalbach stoßen. "Vorausgesetzt es funktioniert auf den Skiern so, wie erhofft. Zuletzt hatte ich noch Probleme, ein Wasserglas zu halten..."

Bis zum WM-Super-G am 7. Februar sollte die Verletzung auf jeden Fall komplett ausgeheilt sein. "Darüber bin ich auch sehr froh", sagt Feurstein grinsend und fügt hinzu: "Um dort dabei zu sein, muss ich mich aber in den nächsten Rennen noch gut präsentieren."

Als Dritter des Super-G von Beaver Creek hat der Mellauer aber schon jetzt gute Karten auf ein WM-Ticket.

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup