Keine guten Nachrichten von ÖSV-Ass Lukas Feurstein: Der 23-Jährige wird in Folge seines Mittelhandknochenbruchs noch länger ausfallen, als zunächst gedacht.

Den Bruch zog er sich beim Riesentorlauf-Training in Saalbach zu. Feurstein stand im Gröden-Super-G noch am Start, am Ende waren die Schmerzen aber zu stark.

Der 23-Jährige unterzog sich einer CT-Untersuchung, die offenbarte, dass eine OP nötig ist. Diese wurde bereits durchgeführt, wie Feurstein auf Instagram wissen ließ.

Wie die "Krone" aus dem ÖSV erfuhr, muss Feurstein nun auch die Rennen in Bormio am kommenden Wochenende auslassen. Im Jänner soll er aber wieder einsatzfähig sein.