Alle Sieger der Lauberhornabfahrt in Wengen - Statistiken

Von Klammer bis Odermatt: Hier findest du die komplette Siegerliste der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen. Die Statistiken zum Speed-Klassiker:

Alle Sieger der Lauberhornabfahrt in Wengen - Statistiken Foto: © GEPA
Siegerliste der Lauberhornabfahrt in Wengen

Jahr Erster Zweiter Dritter
2025Odermatt (SUI)von Allmen (SUI)Hrobat (SLO)
2024Odermatt (SUI)Sarrazin (FRA)Paris (ITA)
2024Odermatt (SUI)Sarrazin (FRA)Kilde (NOR)
2023Kilde (NOR)Odermatt (SUI)Casse (ITA)
2022Kriechmayr (AUT)Feuz (SUI)Paris (ITA)
2022Kilde (NOR)Odermatt (SUI)Feuz (SUI)
2020Feuz (SUI)Paris (ITA)Dreßen (GER)
2019Kriechmayr (AUT)Feuz (SUI)Kilde (NOR)
2018Feuz (SUI)Svindal (NOR)Mayer (AUT)
2016Svindal (NOR)Reichelt (AUT)Kröll (AUT)
2015Reichelt (AUT)Feuz (SUI)Janka (SUI)
2014Küng (SUI)Reichelt (AUT)Svindal (NOR)
2013Innerhofer (ITA)Kröll (AUT)Reichelt (AUT)
2012Feuz (SUI)Reichelt (AUT)Innerhofer (ITA)
2011Kröll (AUT)Cuche (SUI)Janka (SUI)
2010Janka (SUI)Osborne (CAN)Büchel (LIE)
2009Defago (SUI)Miller (USA)Sullivan (USA)
2008 Miller (USA) Cuche (SUI) Osborne (CAN)
2007 Miller (USA) Cuche (SUI) Fill (ITA)
2006 Rahlves (USA) Walchhofer (AUT) Strobl (AUT)
2005 Walchhofer (AUT) Gruber (AUT) Miller (USA)
2003 Eberharter (AUT) Rahlves (USA) Kernen (SUI)
2003 Kernen (SUI) Walchhofer (AUT) Eberharter (AUT)
2002 Eberharter (AUT) Trinkl (AUT) J. Strobl (AUT)
2000 J. Strobl (AUT) Maier (AUT) Podivinsky (CAN)
1999 Kjus (NOR) Trinkl (AUT) Knauß (AUT)
1998 Maier (AUT) Burtin (FRA) Schifferer (AUT)
1998 Schifferer (AUT) Cretier (FRA) Maier (AUT)
1997 Ghedina (ITA) Alphand (FRA)F. Strobl (AUT)
1995 Ghedina (ITA) Rzehak (AUT) Trinkl (AUT)
1995 Rasmussen (USA) Franz (AUT) Assinger (AUT)
1994 Besse (SUI) Girardelli (LUX) Runggaldier (ITA)
1992 Heinzer (SUI) Wasmeier (GER) Höflehner (AUT)
1989 Girardelli (LUX) Wasmeier (GER) Mahrer (SUI)
1989 Girardelli (LUX) Zurbriggen (SUI) Mahrer (SUI)
1987 Wasmeier (GER) Alpiger (SUI) Heinzer (SUI)
1985 Höflehner (AUT) Heinzer (SUI) Wirnsberger (AUT)
1985 Wirnsberger (AUT) Luscher (SUI) Müller (SUI)
1984 B. Johnson (USA) Steiner (AUT) Resch (AUT)
1982 Weirather (AUT) Resch (AUT) Wirnsberger (AUT)
1981 Burgler (SUI) Weirather (AUT) Podborski (CAN)
1980 Read (CAN) Walcher (AUT) Wirnsberger (AUT)
1980 Müller (SUI) Read (CAN) Podborski (CAN)
1977 Klammer (AUT) Ferstl (BRD) Russi (SUI)
1976 Plank (ITA) Klammer (AUT) Russi (SUI)
1976 Klammer (AUT) Roux (SUI) Hunter (CAN)
1975 Klammer (AUT) Plank (AUT) Haker (NOR)
1974 Collumbin (SUI) Klammer (AUT) Plank (ITA)
1970 Duvillard (FRA) Cordin (AUT) Messner (AUT)
1969 Schranz (AUT) Messner (AUT) Cordin (AUT)
1968 Nenning (AUT) Schranz (AUT) Bruggmann (SUI)
1967 Killy (FRA) Lacroix (FRA) Daetwyler (SUI)

Mehrfach-Sieger der Lauberhorn-Abfahrt

Siege Fahrer Nation Jahre
3Beat FeuzSUI2012, 2018, 2020
3 Franz Klammer AUT 1975, 1976, 1977
3Marco OdermattSUI2024 (2x), 2025
2 Stephan Eberharter AUT 2002, 2003
2 Bode Miller USA 2007, 2008
2 Marc Girardelli LUX  1989 (2x)
2 Kristian Ghedina ITA1995, 1997
2Aleksander Aamodt KildeNOR2022, 2023

Erfolgreichste Läufer in Wengen (Weltcup):

Fahrer

Siege

DH

SG

SL

KB

Top3

Ivica Kostelic

CRO

6

-

-

4

2

13

Marc Girardelli

LUX

6

2

1

1

2

8

Benjamin Raich

AUT

5

-

-

3

2

6

Marco Odermatt

SUI

4

3

1

-

-

8

Franz Klammer

AUT

4

3

-

-

1

6

Henrik Kristoffersen

NOR

3

-

-

3

-

8

Bode Miller

USA

3

2

-

-

1

8

Ingemar Stenmark

SWE

3

-

-

3

-

7

Aleksander Aamodt Kilde

NOR

3

2

1

-

-

7

Carlo Janka

SUI

3

1

-

-

2

6

Beat Feuz

SUI

3

3

-

-

-

6

Kjetil Andre Aamodt

NOR

3

-

-

1

2

5

Lasse Kjus

NOR

2

1

-

-

1

7

Walter Tresch

SUI

2

-

-

-

2

5

Pirmin Zurbriggen

SUI

2

-

-

-

2

4

Bojan Krizaj

SLO

2

-

-

2

-

4

Vincent Kriechmayr

AUT

2

2

-

-

-

3

Felix Neureuther

GER

2

-

-

2

-

3

Stephan Eberharter

AUT

2

2

-

-

-

3

Christian Neureuther

GER

2

-

-

2

-

3

Alberto Tomba

ITA

2

-

-

2

-

3

Alexis Pinturault

FRA

2

-

-

1

1

3

Clement Noel

FRA

2

-

-

2

-

2

Kristian Ghedina

ITA

2

2

-

-

-

2

Giorgio Rocca

ITA

2

-

-

2

-

2

Jean-Baptiste Grange

FRA

2

-

-

1

1

2

Jean Claude Killy

FRA

2

1

-

1

-

2

Marcel Hirscher

AUT

1

-

-

1

-

6

Hannes Reichelt

AUT

1

-

-

-

-

5

Gustav Thoeni

ITA

1

-

-

-

1

5

Aksel Lund Svindal

NOR

1

1

-

-

-

5

Hermann Maier

AUT

1

1

-

-

-

4

Peter Wirnsberger

AUT

1

1

-

-

-

4

Markus Wasmeier

GER

1

1

-

-

-

4

Franjo von Allmen

SUI

1

-

1

-

-

3

Franz Heinzer

SUI

1

1

-

-

-

3

Herbert Plank

ITA

1

1

-

-

-

3

Michael Walchhofer

AUT

1

1

-

-

-

3

Cyprien Sarrazin

FRA

1

-

1

-

-

3

Atle Lie McGrath

NOR

1

-

-

1

-

2

Manuel Feller

AUT

1

-

-

1

-

2

Lucas Braathen

NOR

1

-

-

1

-

2

Peter Müller

SUI

1

1

-

-

-

2

Andreas Schifferer

AUT

1

1

-

-

-

2

Klaus Kröll

AUT

1

1

-

-

-

2

Giovanni Franzoni

ITA

1

-

1

-

-

1

Kjetil Jansrud

NOR

1

-

-

-

1

1

Niels Hintermann

SUI

1

-

-

-

1

1

Erfolgreichste Nationen in Wengen (Weltcup)

Nation

Siege

DH

SG

SL

KB

Top3

Österreich

34

18

-

10

6

101

Schweiz

27

15

2

2

8

80

Norwegen

15

4

1

6

4

44

Frankreich

14

2

1

7

3

34

Italien

10

4

1

4

1

39

USA

8

4

-

1

2

19

Deutschland

6

1

-

5

-

19

Kroatien

6

-

-

4

2

14

Luxemburg

6

2

1

1

2

8

Schweden

3

-

-

3

-

11

Slowenien

3

-

-

3

-

9

Kanada

1

1

-

-

-

8

Größe/Knappste Siegvorsprünge in der Lauberhorn-Abfahrt

Vorsprung Sieger Zweiter Jahr
3.54 Sek Franz Klammer (AUT) Herbert Plank (ITA) 1975
2.22 Sek Franz Klammer (AUT) Philippe Roux (SUI) 1976
1.92 Sek Marc Girardelli (LUX) Pirmin Zurbriggen (SUI) 1989
1.60 Sek Franz Heinzer (SUI) Markus Wasmeier (GER) 1992
1.21 Sek Gerhard Nenning (AUT) Karl Schranz (AUT) 1968
Vorsprung Sieger Zweiter Jahr
0.02 Sek Peter Müller (SUI) Ken Read (CAN) 1980
0.03 Sek Ken Read (CAN) Josef Walcher (AUT) 1980
0.04 Sek William Besse (SUI) Peter Runggaldier (ITA) 1994
0.04 Sek William Besse (SUI) Marc Girardelli (LUX) 1994
0.06 Sek Patrick Küng (SUI)Hannes Reichelt (AUT)2014
0.08 Sek Kyle Rasmussen (USA) Werner Franz (AUT) 1995

