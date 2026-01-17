Siegerliste der Lauberhornabfahrt in Wengen
|Jahr
|Erster
|Zweiter
|Dritter
|2025
|Odermatt (SUI)
|von Allmen (SUI)
|Hrobat (SLO)
|2024
|Odermatt (SUI)
|Sarrazin (FRA)
|Paris (ITA)
|2024
|Odermatt (SUI)
|Sarrazin (FRA)
|Kilde (NOR)
|2023
|Kilde (NOR)
|Odermatt (SUI)
|Casse (ITA)
|2022
|Kriechmayr (AUT)
|Feuz (SUI)
|Paris (ITA)
|2022
|Kilde (NOR)
|Odermatt (SUI)
|Feuz (SUI)
|2020
|Feuz (SUI)
|Paris (ITA)
|Dreßen (GER)
|2019
|Kriechmayr (AUT)
|Feuz (SUI)
|Kilde (NOR)
|2018
|Feuz (SUI)
|Svindal (NOR)
|Mayer (AUT)
|2016
|Svindal (NOR)
|Reichelt (AUT)
|Kröll (AUT)
|2015
|Reichelt (AUT)
|Feuz (SUI)
|Janka (SUI)
|2014
|Küng (SUI)
|Reichelt (AUT)
|Svindal (NOR)
|2013
|Innerhofer (ITA)
|Kröll (AUT)
|Reichelt (AUT)
|2012
|Feuz (SUI)
|Reichelt (AUT)
|Innerhofer (ITA)
|2011
|Kröll (AUT)
|Cuche (SUI)
|Janka (SUI)
|2010
|Janka (SUI)
|Osborne (CAN)
|Büchel (LIE)
|2009
|Defago (SUI)
|Miller (USA)
|Sullivan (USA)
|2008
|Miller (USA)
|Cuche (SUI)
|Osborne (CAN)
|2007
|Miller (USA)
|Cuche (SUI)
|Fill (ITA)
|2006
|Rahlves (USA)
|Walchhofer (AUT)
|Strobl (AUT)
|2005
|Walchhofer (AUT)
|Gruber (AUT)
|Miller (USA)
|2003
|Eberharter (AUT)
|Rahlves (USA)
|Kernen (SUI)
|2003
|Kernen (SUI)
|Walchhofer (AUT)
|Eberharter (AUT)
|2002
|Eberharter (AUT)
|Trinkl (AUT)
|J. Strobl (AUT)
|2000
|J. Strobl (AUT)
|Maier (AUT)
|Podivinsky (CAN)
|1999
|Kjus (NOR)
|Trinkl (AUT)
|Knauß (AUT)
|1998
|Maier (AUT)
|Burtin (FRA)
|Schifferer (AUT)
|1998
|Schifferer (AUT)
|Cretier (FRA)
|Maier (AUT)
|1997
|Ghedina (ITA)
|Alphand (FRA)
|F. Strobl (AUT)
|1995
|Ghedina (ITA)
|Rzehak (AUT)
|Trinkl (AUT)
|1995
|Rasmussen (USA)
|Franz (AUT)
|Assinger (AUT)
|1994
|Besse (SUI)
|Girardelli (LUX)
|Runggaldier (ITA)
|1992
|Heinzer (SUI)
|Wasmeier (GER)
|Höflehner (AUT)
|1989
|Girardelli (LUX)
|Wasmeier (GER)
|Mahrer (SUI)
|1989
|Girardelli (LUX)
|Zurbriggen (SUI)
|Mahrer (SUI)
|1987
|Wasmeier (GER)
|Alpiger (SUI)
|Heinzer (SUI)
|1985
|Höflehner (AUT)
|Heinzer (SUI)
|Wirnsberger (AUT)
|1985
|Wirnsberger (AUT)
|Luscher (SUI)
|Müller (SUI)
|1984
|B. Johnson (USA)
|Steiner (AUT)
|Resch (AUT)
|1982
|Weirather (AUT)
|Resch (AUT)
|Wirnsberger (AUT)
|1981
|Burgler (SUI)
|Weirather (AUT)
|Podborski (CAN)
|1980
|Read (CAN)
|Walcher (AUT)
|Wirnsberger (AUT)
|1980
|Müller (SUI)
|Read (CAN)
|Podborski (CAN)
|1977
|Klammer (AUT)
|Ferstl (BRD)
|Russi (SUI)
|1976
|Plank (ITA)
|Klammer (AUT)
|Russi (SUI)
|1976
|Klammer (AUT)
|Roux (SUI)
|Hunter (CAN)
|1975
|Klammer (AUT)
|Plank (AUT)
|Haker (NOR)
|1974
|Collumbin (SUI)
|Klammer (AUT)
|Plank (ITA)
|1970
|Duvillard (FRA)
|Cordin (AUT)
|Messner (AUT)
|1969
|Schranz (AUT)
|Messner (AUT)
|Cordin (AUT)
|1968
|Nenning (AUT)
|Schranz (AUT)
|Bruggmann (SUI)
|1967
|Killy (FRA)
|Lacroix (FRA)
|Daetwyler (SUI)
Mehrfach-Sieger der Lauberhorn-Abfahrt
|Siege
|Fahrer
|Nation
|Jahre
|3
|Beat Feuz
|SUI
|2012, 2018, 2020
|3
|Franz Klammer
|AUT
|1975, 1976, 1977
|3
|Marco Odermatt
|SUI
|2024 (2x), 2025
|2
|Stephan Eberharter
|AUT
|2002, 2003
|2
|Bode Miller
|USA
|2007, 2008
|2
|Marc Girardelli
|LUX
|1989 (2x)
|2
|Kristian Ghedina
|ITA
|1995, 1997
|2
|Aleksander Aamodt Kilde
|NOR
|2022, 2023
Erfolgreichste Läufer in Wengen (Weltcup):
Fahrer
Siege
DH
SG
SL
KB
Top3
Ivica Kostelic
CRO
6
-
-
4
2
13
Marc Girardelli
LUX
6
2
1
1
2
8
Benjamin Raich
AUT
5
-
-
3
2
6
Marco Odermatt
SUI
4
3
1
-
-
8
Franz Klammer
AUT
4
3
-
-
1
6
Henrik Kristoffersen
NOR
3
-
-
3
-
8
Bode Miller
USA
3
2
-
-
1
8
Ingemar Stenmark
SWE
3
-
-
3
-
7
Aleksander Aamodt Kilde
NOR
3
2
1
-
-
7
Carlo Janka
SUI
3
1
-
-
2
6
Beat Feuz
SUI
3
3
-
-
-
6
Kjetil Andre Aamodt
NOR
3
-
-
1
2
5
Lasse Kjus
NOR
2
1
-
-
1
7
Walter Tresch
SUI
2
-
-
-
2
5
Pirmin Zurbriggen
SUI
2
-
-
-
2
4
Bojan Krizaj
SLO
2
-
-
2
-
4
Vincent Kriechmayr
AUT
2
2
-
-
-
3
Felix Neureuther
GER
2
-
-
2
-
3
Stephan Eberharter
AUT
2
2
-
-
-
3
Christian Neureuther
GER
2
-
-
2
-
3
Alberto Tomba
ITA
2
-
-
2
-
3
Alexis Pinturault
FRA
2
-
-
1
1
3
Clement Noel
FRA
2
-
-
2
-
2
Kristian Ghedina
ITA
2
2
-
-
-
2
Giorgio Rocca
ITA
2
-
-
2
-
2
Jean-Baptiste Grange
FRA
2
-
-
1
1
2
Jean Claude Killy
FRA
2
1
-
1
-
2
Marcel Hirscher
AUT
1
-
-
1
-
6
Hannes Reichelt
AUT
1
-
-
-
-
5
Gustav Thoeni
ITA
1
-
-
-
1
5
Aksel Lund Svindal
NOR
1
1
-
-
-
5
Hermann Maier
AUT
1
1
-
-
-
4
Peter Wirnsberger
AUT
1
1
-
-
-
4
Markus Wasmeier
GER
1
1
-
-
-
4
Franjo von Allmen
SUI
1
-
1
-
-
3
Franz Heinzer
SUI
1
1
-
-
-
3
Herbert Plank
ITA
1
1
-
-
-
3
Michael Walchhofer
AUT
1
1
-
-
-
3
Cyprien Sarrazin
FRA
1
-
1
-
-
3
Atle Lie McGrath
NOR
1
-
-
1
-
2
Manuel Feller
AUT
1
-
-
1
-
2
Lucas Braathen
NOR
1
-
-
1
-
2
Peter Müller
SUI
1
1
-
-
-
2
Andreas Schifferer
AUT
1
1
-
-
-
2
Klaus Kröll
AUT
1
1
-
-
-
2
Giovanni Franzoni
ITA
1
-
1
-
-
1
Kjetil Jansrud
NOR
1
-
-
-
1
1
Niels Hintermann
SUI
1
-
-
-
1
1
Erfolgreichste Nationen in Wengen (Weltcup)
Nation
Siege
DH
SG
SL
KB
Top3
Österreich
34
18
-
10
6
101
Schweiz
27
15
2
2
8
80
Norwegen
15
4
1
6
4
44
Frankreich
14
2
1
7
3
34
Italien
10
4
1
4
1
39
USA
8
4
-
1
2
19
Deutschland
6
1
-
5
-
19
Kroatien
6
-
-
4
2
14
Luxemburg
6
2
1
1
2
8
Schweden
3
-
-
3
-
11
Slowenien
3
-
-
3
-
9
Kanada
1
1
-
-
-
8
Größe/Knappste Siegvorsprünge in der Lauberhorn-Abfahrt
|Vorsprung
|Sieger
|Zweiter
|Jahr
|3.54 Sek
|Franz Klammer (AUT)
|Herbert Plank (ITA)
|1975
|2.22 Sek
|Franz Klammer (AUT)
|Philippe Roux (SUI)
|1976
|1.92 Sek
|Marc Girardelli (LUX)
|Pirmin Zurbriggen (SUI)
|1989
|1.60 Sek
|Franz Heinzer (SUI)
|Markus Wasmeier (GER)
|1992
|1.21 Sek
|Gerhard Nenning (AUT)
|Karl Schranz (AUT)
|1968
|Vorsprung
|Sieger
|Zweiter
|Jahr
|0.02 Sek
|Peter Müller (SUI)
|Ken Read (CAN)
|1980
|0.03 Sek
|Ken Read (CAN)
|Josef Walcher (AUT)
|1980
|0.04 Sek
|William Besse (SUI)
|Peter Runggaldier (ITA)
|1994
|0.04 Sek
|William Besse (SUI)
|Marc Girardelli (LUX)
|1994
|0.06 Sek
|Patrick Küng (SUI)
|Hannes Reichelt (AUT)
|2014
|0.08 Sek
|Kyle Rasmussen (USA)
|Werner Franz (AUT)
|1995