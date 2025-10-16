NEWS

Feller vor Auftakt in Sölden: "Es wird zum Kämpfen werden"

Seine neuerlichen Rückenprobleme hat der ÖSV-Star in den Griff bekommen. Etwas mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm seine hohe Startnummer.

Feller vor Auftakt in Sölden: "Es wird zum Kämpfen werden" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Grünes Licht für den Ski-Weltcup-Auftakt in der kommenden Woche in Sölden (25./26.10. jeweils 10.00/13.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nicht nur die Piste am Rettenbachferner im Ötztal ist bereit für den Start in die neue Saison, auch Manuel Feller meldet sich fit, nachdem er in der Vorwoche wegen Rückenproblemen eine Trainingspause hatte einlegen müssen.

Feller mit wenig Riesentorlauf-Training

"Es ist ein altes Thema bei mir", wiegelt der Tiroler ab. Schlussendlich sei Infiltrieren für ihn etwas, "das dazugehört", sagt Feller, der trotz "nicht übertrieben viel" Riesentorlauf-Training optimistisch in das schwierige Heimrennen geht. "Ich fühle mich gut, es macht Spaß, alles im Griff."

Seine Ausgangsposition sei wegen der mittlerweile hohen Nummer jedoch nicht einfach.

"Es wird zum Kämpfen werden, aber wenn ich im Starthaus stehe, ist das Feuer immer noch da", sagt der ÖSV-Star, der im vergangenen Winter mitunter damit spekulierte, seine Riesentorlauf-Karriere zu beenden.

Abfahrts-Stars in Wien! Filmpremiere - die besten Bilder

Slideshow starten

14 Bilder

Mehr zum Thema

ÖSV-Ass gesteht: Vorbereitung eher bescheiden

ÖSV-Ass gesteht: Vorbereitung eher bescheiden

Ski Alpin
Hirscher präsentiert neue "Geheimwaffe"

Hirscher präsentiert neue "Geheimwaffe"

Ski Alpin
3
Dreimaliger Ski-Weltmeister beendet seine Karriere

Dreimaliger Ski-Weltmeister beendet seine Karriere

Ski Alpin
2
ÖSV-Speed-Spezialist gibt Karriereende bekannt

ÖSV-Speed-Spezialist gibt Karriereende bekannt

Ski Alpin
13
ÖSV-Team für Weltcup-Auftakt in Sölden steht fest

ÖSV-Team für Weltcup-Auftakt in Sölden steht fest

Ski Alpin
Snowboarder Karl kritisiert ÖSV: "Leistungen nicht gewürdigt"

Snowboarder Karl kritisiert ÖSV: "Leistungen nicht gewürdigt"

Snowboard
9
Die Sommer-Bilder der Skisprung-Stars

Die Sommer-Bilder der Skisprung-Stars

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup