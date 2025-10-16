Feller vor Auftakt in Sölden: "Es wird zum Kämpfen werden"

Grünes Licht für den Ski-Weltcup-Auftakt in der kommenden Woche in Sölden (25./26.10. jeweils 10.00/13.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nicht nur die Piste am Rettenbachferner im Ötztal ist bereit für den Start in die neue Saison, auch Manuel Feller meldet sich fit, nachdem er in der Vorwoche wegen Rückenproblemen eine Trainingspause hatte einlegen müssen.

Feller mit wenig Riesentorlauf-Training

"Es ist ein altes Thema bei mir", wiegelt der Tiroler ab. Schlussendlich sei Infiltrieren für ihn etwas, "das dazugehört", sagt Feller, der trotz "nicht übertrieben viel" Riesentorlauf-Training optimistisch in das schwierige Heimrennen geht. "Ich fühle mich gut, es macht Spaß, alles im Griff."

Seine Ausgangsposition sei wegen der mittlerweile hohen Nummer jedoch nicht einfach.

"Es wird zum Kämpfen werden, aber wenn ich im Starthaus stehe, ist das Feuer immer noch da", sagt der ÖSV-Star, der im vergangenen Winter mitunter damit spekulierte, seine Riesentorlauf-Karriere zu beenden.