Slalom-Ass kündigt Karriereende an

Dave Ryding wird nach der kommenden Ski-Saison seine Karriere offiziell beenden. Das gab der 38-jährige Brite am Donnerstag in einem emotionalen Video auf Instagram offiziell bekannt.

Am 21. Dezember 2009 feierte Ryding sein Weltcup-Debüt im Slalom von Alta Badia, etwas mehr als 12 Jahre später gewann er erstmals ein Weltcup-Rennen. Und das ausgerechnet am Ganslernhang beim Slalom in Kitzbühel.

Es war gleichzeitig der erste Sieg eines britischen Athleten im Weltcup. Damals fuhr er in der Entscheidung noch von Rang sechs aufs oberste Treppchen.

Olympia 2026 als letzter Höhepunkt

Im kommenden Jahr steht mit den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina noch ein großes Highlight an, das will sich der sympathische Brite nicht entgehen lassen. Danach zieht er einen Schlussstrich.

"Hätte man mir mit 23 Jahren gesagt, dass ich das mit fast 40 immer noch tun würde, hätte ich es wohl nicht geglaubt", sagt der Slalom-Spezialist in einer emotionalen Video-Botschaft. "Aber hier sind wir nun – nach 15 unglaublichen Jahren im Weltcup, sieben Podiumsplätzen, einem Sieg und der Ehre, die Flagge Großbritanniens zu hissen, habe ich beschlossen, dass dies meine letzte Saison auf der Piste sein wird."

