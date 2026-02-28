Romed Baumann knackt einen besonderen Weltcup-Rekord

Der ehemalige ÖSV-Läufer Romed Baumann ist seit Samstag der Skirennläufer mit den meisten gefahrenen Weltcup-Abfahrten aller Zeiten.

Der 40-jährige Tiroler, der seit 2019 für Deutschland an den Start geht, bestritt in Garmisch-Partenkirchen die 167. Weltcup-Abfahrt seiner Karriere - und überflügelt damit den bisherigen Rekord des Italieners Kristian Ghedina, der letztmals im März 2006 im Weltcup am Start war.

Sportlich lief es für Baumann zuletzt jedoch eher wenig berauschend, lediglich in Beaver Creek (22.) und Gröden (19.) konnte er in dieser Abfahrts-Saison Weltcup-Punkte sammeln.

Auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen belegte er nach einem schweren Patzer am Ende nur mit 15,09 Sekunden Rückstand den 49. Rang.

