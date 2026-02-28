NEWS

Romed Baumann knackt einen besonderen Weltcup-Rekord

Der 40-jährige Ski-Routinier stellt beim Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen eine neue Bestmarke auf.

Romed Baumann knackt einen besonderen Weltcup-Rekord Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der ehemalige ÖSV-Läufer Romed Baumann ist seit Samstag der Skirennläufer mit den meisten gefahrenen Weltcup-Abfahrten aller Zeiten.

Der 40-jährige Tiroler, der seit 2019 für Deutschland an den Start geht, bestritt in Garmisch-Partenkirchen die 167. Weltcup-Abfahrt seiner Karriere - und überflügelt damit den bisherigen Rekord des Italieners Kristian Ghedina, der letztmals im März 2006 im Weltcup am Start war.

Sportlich lief es für Baumann zuletzt jedoch eher wenig berauschend, lediglich in Beaver Creek (22.) und Gröden (19.) konnte er in dieser Abfahrts-Saison Weltcup-Punkte sammeln.

Auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen belegte er nach einem schweren Patzer am Ende nur mit 15,09 Sekunden Rückstand den 49. Rang.

Bestenliste: Die 20 Männer mit den meisten Rennen im Skiweltcup >>>

Die 20 Männer mit den meisten Rennen im Skiweltcup

#20 - Hannes Reichelt (AUT)
#19 - Patrik Järbyn (SWE)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Die 20 Männer mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Die 20 Männer mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Ski Alpin
3
Ski LIVE – Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen: Das Ergebnis

Ski LIVE – Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen: Das Ergebnis

Ski Alpin
Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Startliste für die Männer-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen

Ski Alpin
Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Finnischer Abfahrer nach Sturz in Garmisch auf Intensivstation

Ski Alpin
Weltcupsiege: Marco Odermatt holt Hermann Maier ein

Weltcupsiege: Marco Odermatt holt Hermann Maier ein

Ski Alpin
2
Garmisch in Schweizer Hand: Odermatt triumphiert auf der Kandahar

Garmisch in Schweizer Hand: Odermatt triumphiert auf der Kandahar

Ski Alpin
1
Ski-Weltcup LIVE: Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen

Ski-Weltcup LIVE: Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen

Ski Alpin
4

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Romed Baumann Garmisch-Partenkirchen