Nächste Klatsche für ÖSV-Frauen in Soldeu

Die beste ÖSV-Läuferin kommt beim zweiten Super-G in Andorra mit 1,43 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Nächste Klatsche für ÖSV-Frauen in Soldeu Foto: © GEPA
Österreichs Speed-Frauen fahren im zweiten Weltcup-Super-G in Soldeu nur hinterher. Nina Ortlieb belegt am Sonntag als beste Österreicherin Platz neun.

Der Sieg geht dieses Mal an die Italienerin Sofia Goggia. Für die 33-Jährige ist es der 28. Weltcupsieg ihrer Karriere, der neunte im Super-G.

Damit baut Goggia auch ihre Führung im Super-G-Weltcup wieder aus. Dort führt sie nun 84 Punkte vor Alice Robinson, die am Sonntag nicht über Platz sieben (+0,94 Sek.) hinauskommt.

Aicher knapp geschlagen

Emma Aicher (GER), die Siegerin des Super-Gs am Samstag, wird dieses Mal Zweite. Auf Goggia fehlen ihr am Ende 0,24 Sekunden. Kajsa Vickhoff Lie (NOR/+0,31 Sek.) komplettiert das Podest als Dritte.

Corinne Suter (SUI/+0,60 Sek.), die Gewinnerin der Abfahrt am Freitag, wird Vierte.

Ortlieb fährt in die Top 10

Absolut keine Rolle im Kampf um die Top-Ränge spielen die ÖSV-Läuferinnen. Nina Ortlieb rettet die ÖSV-Ehre ein wenig mit Startnummer 25 belegt Ortlieb Platz neun (+1,43 Sek.).

Am Vortag landete Cornelia Hütter als beste Österreicherin auf Platz zehn.

Vor ihr bleibt keine Österreicherin unter der Zwei-Sekunden-Rückstand-Marke. Hütter (17./+2,28 Sek.), Ariane Rädler (18./+2,39 Sek.), Nadine Fest (19./+2,42 Sek.) und Mirjam Puchner (32./+2,97 Sek.) befinden sich ohne große Fehler allesamt im geschlagenen Feld.

Etwas schneller als Puchner schwingt im Ziel die im Riesentorlauf-Weltcup führende Julia Scheib (29.) mit +2,91 Sekunden ab.

