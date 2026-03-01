Ski LIVE: Super-G in Garmisch-Partenkirchen - das Ergebnis

Warum LIVE dabei sein?
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Ski Weltcup LIVE: Super-G in Garmisch-Partenkirchen! Kann der ÖSV die Schweizer Übermacht knacken? Alle Ergebnisse und Zeiten von der Kandahar hier.
Revanche auf der Kandahar! Heute geht es in Garmisch-Partenkirchen in den nächsten Speed-Showdown.
Start-Verschiebung! Neue Startzeit: 11:45 Uhr - LIVE-Ticker>>>
Nachdem die Schweiz gestern die Abfahrt nach Belieben dominiert hat, hofft der ÖSV heute im Super-G auf den großen Gegenschlag.
Gestern war Garmisch fest in eidgenössischer Hand: Marco Odermatt führte einen historischen Schweizer Dreifachsieg an und zog mit seinem 54. Weltcupsieg mit Legende Hermann Maier gleich.
Gemeinsam mit Olympia-Held Franjo von Allmen und Alexis Monney bildet er auch heute die Mauer, die es für die Konkurrenz zu durchbrechen gilt.
Während in der Abfahrt die Sieglos-Serie anhält, präsentierten sich die ÖSV-Herren im Super-G diese Saison deutlich stärker. Gestern war Vincent Kriechmayr als zeitgleicher Vierter der einzige Österreicher, der mit der Weltspitze mithalten konnte.
Mit Marco Schwarz, der das Rennen mit Startnummer 1 eröffnet, Daniel Hemetsberger (2), Stefan Babinsky (7) und Raphael Haaser (9) schickt der ÖSV eine schlagkräftige Truppe ins Rennen, die auf der technisch anspruchsvollen Kandahar alles riskieren wird.
Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar
Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>