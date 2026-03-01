NEWS

Ski LIVE: Super-G in Garmisch-Partenkirchen - das Ergebnis

Ski Weltcup LIVE: Super-G in Garmisch-Partenkirchen! Kann der ÖSV die Schweizer Übermacht knacken? Alle Ergebnisse und Zeiten von der Kandahar hier.

Ski LIVE: Super-G in Garmisch-Partenkirchen - das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Revanche auf der Kandahar! Heute geht es in Garmisch-Partenkirchen in den nächsten Speed-Showdown.

Start-Verschiebung! Neue Startzeit: 11:45 Uhr - LIVE-Ticker>>>

Nachdem die Schweiz gestern die Abfahrt nach Belieben dominiert hat, hofft der ÖSV heute im Super-G auf den großen Gegenschlag.

Schweizer Express im Rausch - Odermatt jagt den Doppelsieg

Gestern war Garmisch fest in eidgenössischer Hand: Marco Odermatt führte einen historischen Schweizer Dreifachsieg an und zog mit seinem 54. Weltcupsieg mit Legende Hermann Maier gleich.

Gemeinsam mit Olympia-Held Franjo von Allmen und Alexis Monney bildet er auch heute die Mauer, die es für die Konkurrenz zu durchbrechen gilt.

ÖSV-Herren: Super-G als große Chance

Während in der Abfahrt die Sieglos-Serie anhält, präsentierten sich die ÖSV-Herren im Super-G diese Saison deutlich stärker. Gestern war Vincent Kriechmayr als zeitgleicher Vierter der einzige Österreicher, der mit der Weltspitze mithalten konnte.

Mit Marco Schwarz, der das Rennen mit Startnummer 1 eröffnet, Daniel Hemetsberger (2), Stefan Babinsky (7) und Raphael Haaser (9) schickt der ÖSV eine schlagkräftige Truppe ins Rennen, die auf der technisch anspruchsvollen Kandahar alles riskieren wird.

