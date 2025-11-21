NEWS

Erstes Podium für jungen Vorarlberger im Europacup

Jakob Greber wird zum Saisonauftakt in Levi Dritter und sichert sich damit seinen ersten Podestplatz im Europacup. Auch für ihn eine Überraschung.

Gelungener Europacup-Auftakt für Jakob Greber!

Beim ersten Rennen in Levi feiert der 22-jährige Vorarlberger sein erstes Podium im Europacup. Der Vorarlberger belegt im Slalom hinter dem Schweden William Hanson und dem Schweizer Matthias Iten den dritten Rang.

"Das Rennen war richtig cool. Ich bin ohne große Erwartungen einfach drauflosgefahren und es hat super geklappt. Dass ich ausgerechnet in Levi mein erstes EC-Podium erreicht habe, ist doch überraschend, weil mir dieser Hang bislang nicht gelegen ist", freut sich der Vorarlberger.

Oscar Heine wird als zweitbester Österreicher Achter. Mario Hramshammer (16.) und Ralph Seidler (22.) machen ebenso Punkte.

Die nächsten Europacup-Rennen der Herren finden am Sonntag im schwedischen Storklinten statt, wo ein weiterer Slalom auf dem Programm steht.

