Senators setzen Erfolgslauf gegen Rangers fort

James Reimer wartete in der Nacht auf Dienstag auf die Schüsse der New York Rangers. Sie kamen nur äußerst selten.

Am Ende des Spiels hatten die Ottawa Senators beim 2:1-Sieg im Madison Square Garden nur neun Schüsse auf das Tor zugelassen. Das war die geringste Anzahl an zugelassenen Schüssen in der Franchise-Geschichte, die niedrigste Ausbeute der Rangers seit 1955 – und die schlechteste Leistung eines NHL-Teams seit über zwei Jahrzehnten, noch vor der Einführung der Gehaltsobergrenze.

"Die Jungs haben großartig gespielt", sagte Reimer, der Torhüter von Ottawa.

Vier Verteidiger und doch ein Sieg

Noch beeindruckender ist, dass sie dies taten, nachdem sie zwei weitere Spieler durch Verletzungen verloren hatten und mehr als die Hälfte des Spiels mit nur vier Verteidigern bestritten.

Thomas Chabot schied in den letzten Sekunden des ersten Drittels aus, nachdem er von Rangers-Kapitän J.T. Miller mit dem Stock am rechten Arm getroffen wurde. Lassi Thomson verließ sein erstes Spiel in der Liga seit dem 25. November 2022 mit einer nicht näher spezifizierten Unterkörperverletzung im zweiten Drittel.

„Wenn man auf vier Verteidiger reduziert ist und einen Weg findet zu gewinnen, ist das eine mutige Leistung", sagte Warren Foegele, der sein fünftes Tor in neun Spielen erzielte, seit er vor der Trade Deadline von Los Angeles nach Ottawa kam. "Die ganze Gruppe ist eingesprungen, als diese Jungs ausgefallen sind."

Chabot und Thomson werden laut Trainer Travis Green "beide eine Weile ausfallen". Der Trainer erwartet, dass das Team am Dienstag zwei Verstärkungen nachberuft, bevor es in Detroit in einem wichtigen Spiel gegen Teams antritt, die um die Playoff-Plätze in der Eastern Conference kämpfen.

Ergänzungen für die Verteidigung

Ottawa musste bereits auf zwei seiner vier besten Verteidiger verzichten, wobei Jake Sanderson möglicherweise noch eine Woche ausfällt und Nick Jensen sich von einer Knieoperation erholt.

In ihrer Abwesenheit absolvierte Jordan Spence eine Karrierehöchstmarke von 26 Minuten und 44 Sekunden Eiszeit. Tyler Kleven spielte 24:30, Artem Zub 23:44 und Nikolas Matinpalo 18:19.

„Wenn zwei Verteidiger ausfallen, müssen die Jungs einspringen und mehr Minuten spielen, als sie es gewohnt sind", sagte Green. "Gebt ihnen allen Anerkennung. Sie haben da hinten ein verdammt gutes Spiel gemacht."

Spence war sich gar nicht bewusst, wie viel Eiszeit er bekam, und konzentrierte sich mehr auf den Ausfall von Chabot.

„Chabby war in guter Form und das zu sehen, ist unglücklich", sagte Spence. „Wir versuchen, ein Spiel zu gewinnen, also mussten wir das irgendwie vergessen und versuchen, unser Bestes zu geben."

Rekordverdächtige Leistung

Die Senators waren das erste Team seit Beginn der Gehaltsobergrenzen-Ära 2005/06, das einen Gegner unter 10 Schüssen hielt. New Jersey ließ am 4. Dezember 2003 Washington nur neun Schüsse auf das Tor zu.

Schüsse auf das Tor wurden erst 1959/60 als offizielle Statistik der Liga erfasst. Die Rekordbücher der Rangers führten ihre niedrigste Einzelsaison-Gesamtzahl von neun in einer Niederlage in Detroit am 11. Dezember 1955 auf.

"Sie waren besser als wir", sagte Miller und beklagte die Leistung nach der Feier des 1.000. regulären Saisonspiels seines Teamkollegen Mika Zibanejad. "Wir hatten es einfach nicht drauf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir wurden ausgespielt, wir wurden übertroffen – Dinge, mit denen wir als Gruppe einfach nicht einverstanden sind."

Spence: "Das ist Teil unserer Identität"

Seit Beginn ihrer Aufholjagd in der Playoff-Rennstrecke am 25. Januar haben die Senators mit etwas mehr als 21 Schüssen pro Spiel die wenigsten zugelassenen Schüsse in der NHL.

Sie ließen nur 14 Schüsse zu, als sie am Samstag Rivalen Toronto besiegten, und 19 am Donnerstag gegen die New York Islanders.

„Das ist Teil unserer Struktur", sagte Spence. „Das ist Teil unserer Identität, also müssen wir das beibehalten, um Spiele zu gewinnen."

Mentale Herausforderung für den Goalie

Reimer musste nur acht Paraden machen, um den Sieg zu holen, räumte aber ein, dass es keine leichte Nacht war, bei so wenig Action.

„Diese Spiele sind viel härter als eine Nacht mit 30 oder 40 Schüssen", sagte er. „Man ist nicht im Rhythmus. Man fühlt es nicht. Es passiert einfach nicht, also muss man einfach darauf vertrauen und darauf vertrauen, dass der Körper weiß, was er tun muss, wenn die Zeit kommt. Es ist mental ein schwieriges Spiel für einen Torhüter, aber man vertraut einfach darauf."

Nach dem dritten Sieg in Serie sind die Wildcard-Plätze für die Endrunde nur noch zwei Punkte entfernt.