Nach Reanimation bei KAC-Spieler: ICE sagt Spiele ab

Am Dienstag kam es im Viertelfinalduell zwischen dem EC KAC und Fehervar AV 19 in der win2day ICE Hockey League zu einem Schockmoment.

KAC-Profi Jordan Murray kollabierte auf der Ersatzbank und verlor dabei sämtliche Vitalzeichen. Nach einer erfolgreichen Reanimation gab der Klub mittlerweile ein Update.

"Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil", schreiben die Klagenfurter (Zum Update >>>).

Anpassung der Serie

Nun hat sich auch die Liga dazu geäußert und bekanntgegeben, dass die für Donnerstag (12.3.). und Samstag (14.3.) vorgesehenen Spiele der Viertelfinalserie zwischen dem KAC und Fehervar abgesagt werden.

Als vorläufige Anpassung des Playoff-Formats plant die Liga, die Viertelfinalserie zwischen den beiden Klubs vom Best-of-Seven- auf ein verkürztes Format umzustellen.

Nach aktuellem Stand soll das erste Spiel am Montag (16.3.) in Klagenfurt ausgetragen werden. Die weiteren Termine stehen noch nicht final fest.