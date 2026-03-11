Junioren-Ski-WM 2026: Alle Ergebnisse und Medaillenentscheidungen

Wer rast aufs Stockerl und wer holt die begehrten WM-Medaillen? Vom 6. bis 15. März blickt die Ski-Welt auf den Nachwuchs.

Hier findest du alle aktuellen Ergebnisse der Junioren-Ski-Weltmeisterschaft 2026 unmittelbar nach den Rennen. Vom Super-G bis zum packenden Slalom-Finale - wir halten dich über jeden Schwung am Laufenden.

Medaillenspiegel der Junioren-Ski-WM 2026

Die aktuellen Weltmeister im Überblick

In unserem Ergebnis-Ticker listen wir die Top-Platzierten aller Disziplinen auf. Egal ob Speed-Spezialisten oder Technik-Asse: Hier siehst du sofort, welche Talente in diesem Jahr die Nase vorn haben.

Besonders im Fokus stehen natürlich die Leistungen der ÖSV-Läufer, die nach der soliden Bilanz des Vorjahres auch heuer wieder kräftig Edelmetall hamstern wollen.

Alle Medaillenentscheidungen der Junioren-Ski-WM 2026: