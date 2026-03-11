NEWS

Junioren-WM: ÖSV bleibt im Teambewerb nur Blech

Das österreichische Quartett muss sich im kleinen Finale Finnland geschlagen geben, obwohl man zwei der vier Duelle für sich entscheidet.

Junioren-WM: ÖSV bleibt im Teambewerb nur Blech Foto: © GEPA
Das ÖSV-Quartett Elena Riederer, Pi Hauzenberger, Asaja Sturm und Rafael Zangerl muss sich im Team-Event der Junioren-Ski-WM mit "Blech" begnügen.

Im Achtel- und Viertelfinale überzeugt das österreichische Team gegen die Niederlande (4:0) und Norwegen (3:1). Im Halbfinale zieht man gegen Finnland den Kürzeren. Weil beide Nationen je zwei Duelle gewinnen, entscheidet der Zeitunterschied - wodurch Österreich nur ins kleine Finale kommt.

Und auch dort kommt es nach einem 2:2 wieder auf die Zeitdifferenz an. Das ÖSV-Quartett ist 48 Hundertstel langsamer und landet auf Rang vier.

Medaillenspiegel der Junioren-WM:

