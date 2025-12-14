Gisin-Freund bricht vor TV-Kameras in Tränen aus

Michelle Gisins heftiger Sturz beim Abfahrtstraining in St. Moritz versetzte die Ski-Welt in Schock.

Zunächst wurden bei der Schweizerin Verletzungen an der Halswirbelsäule, am rechten Handgelenk und am linken Knie festgestellt >>>

Wie am Samstag bekannt wurde, habe sich Gisin zusätzlich einen Kreuzbandriss und einen Riss des Innenbandes im linken Knie zugezogen.

Besonders mitgenommen war natürlich auch der italienische Weltcupläufer Luca de Aliprandini. Der Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 2021 ist schließlich der Verlobte von Gisin.

De Aliprandini lässt Emotionen freien Lauf

Der Italiener war nach der Nachricht von Gisins Unfall sofort ins Krankenhaus nach Zürich abgereist, beim Weltcup-Riesentorlauf am Samstag in Val d'Isere war er jedoch wieder am Start und belegte schließlich Rang 26.

Es war wohl einer der schwersten Arbeitstage seiner Karriere. Im Interview mit dem italienischen TV-Sender "RAI" konnte er seine Emotionen nicht unterdrücken und brach vor laufenden TV-Kameras in Tränen aus.

"Michelle gibt mir so viel Kraft. Ihr geht es gut, sie ist stark", sagte De Aliprandini. "Ihr Wunsch war es, dass ich heute an den Start gehe. Ich habe es gemacht, aber es war sehr schwierig."