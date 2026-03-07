NEWS

Kranjska Gora: Alles Sieger im Riesentorlauf

Die Rekordliste des Riesentorlaufs in Kranjska Gora. Wer ist der Topläufer der Podkoren-Historie? Plus die Statistiken zu Podestplätzen:

Jahr

Erster

Zweiter

Dritter

2026

Braathen (BRA)

Meillard (SUI)

Brennsteiner (AUT)

2025

Kristoffersen (NOR)

Braathen (BRA)

Odermatt (SUI)

2023

Odermatt (SUI)

Kristoffersen (NOR)

Pinturault (FRA)

Odermatt (SUI)

Pinturault (FRA)

Kristoffersen (NOR)

2022

Kristoffersen (NOR)

Odermatt/Braathen

2021

Odermatt (SUI)

Meillard (SUI)

Brennsteiner (AUT)

2019

Kristoffersen (NOR)

Windingstad (NOR)

Odermatt (SUI)

2018

Hirscher (AUT)

Kristoffersen (NOR)

Pinturault (FRA)

2017

Hirscher (AUT)

Haugen (NOR)

Olsson (SWE)

2016

Hirscher (AUT)

Pinturault (FRA)

Kristoffersen (NOR)

2016

Pinturault (FRA)

Schörghofer (AUT)

Hirscher (AUT)

2015

Pinturault (FRA)

Hirscher (AUT)

Fanara (FRA)

2014

Ligety (USA)

Raich (AUT)

Kristoffersen (NOR)

2013

Ligety (USA)

Hirscher (AUT)

Pinturault (FRA)

2012

Ligety (USA)

Pinturault (FRA)

Hirscher (AUT)

2011

Janka (SUI)

Pinturault (FRA)

Ligety (USA)

2010

Hirscher (AUT)

Jansrud (NOR)

Ligety (USA)

2010

Ligety (USA)

Hirscher (AUT)

Jansrud (NOR)

2009

Ligety (USA)

Cuche (SUI)

Blardone (ITA)

2008

Ligety (USA)

Mölgg (ITA)

Blardone (ITA)

2007

Raich (AUT)

Bourque (CAN)

Blardone (ITA)

2005

Raich (AUT)

Blardone (ITA)

Grandi (CAN)

2005

Raich (AUT)

Maier (AUT)

Palander (FIN)

2004

Miller (USA)

Schieppati (ITA)

Ploner (ITA)

2003

Miller (USA)

Mayer (AUT)

Uotila (FIN)

2001

Raich (AUT)

Miller (USA)

Cuche (SUI)

2001

Nyberg (SWE)

Raich (AUT)

Pavlovcic (SLO)

2000

Mayer (AUT)

Chenal (FRA)

Büchel (LIE)

1999

Holzer (ITA)

Mayer (AUT)

Knauß (AUT)

1998

Mayer (AUT)

Maier (AUT)

Von Grünigen (SUI)

1997

Von Grünigen (SUI)

Voglreiter (AUT)

Aamodt (NOR)

1995

Kjus (NOR)

Von Grünigen (SUI)

Reiter (AUT)

1995

Tomba (ITA)

Strand Nilsen (NOR)

Kunc (SLO)

1994

Nyberg (SWE)

Belfrond (ITA)

Barnerssoi (GER)

1992

Girardelli (LUX)

Kjus (NOR)

Nyberg (SWE)

1992

Bergamelli (ITA)

Pieren (SUI)

Tomba (ITA)

1990

Tomba (ITA)

Kälin (SUI)

Girardelli (LUX)

1987

H.Mayer (AUT)

Zurbriggen (SUI)

Strolz (AUT)

1986

Gaspoz (SUI)

Erlacher (ITA)

Pramotton (ITA)

1986

Gaspoz (SUI)

Strolz (AUT)

Wasmeier (GER)

1985

Gaspoz (SUI)

Erlacher (ITA)

Strolz (AUT)

1985

Bürgler (SUI)

Zurbriggen (SUI)

Girardelli (LUX)

1983

Enn (AUT)

Julen (SUI)

Stenmark (SWE)

1982

P.Mahre (USA)

Enn (AUT)

Girardelli (LUX)

1979

Krizaj (JUG)

Nöckler (ITA)

Strel (JUG)

1978

Stenmark (SWE)

Lüscher (SUI)

Krizaj (JUG)

1977

Bernardi (ITA)

Enn (AUT)

Krizaj (JUG)

1975

Ochoa (SPA)

Brunner (AUT)

Plank (ITA)

1973

Thöni (ITA)

Schmalzl (ITA)

H.Hinterseer (AUT)

1972

Mattle (SUI)

Penz (FRA)

Heckelmiller (GER)

1971

Fillipo (ITA)

Noble (FRA)

Ambroise (FRA)

1970

Giovanoli (SUI)

Russel (FRA)

Mauduit (FRA)

1969

R.Tritscher (AUT)

A.Matt (AUT)

Digruber (AUT)

1968

S.Kälin (SUI)

Sodat (AUT)

Demetz (ITA)

Nation

Siege

RTL

SL

Top3

Österreich

21

12

9

69

Schweiz

13

9

3

30

Italien

10

4

6

32

USA

9

9

-

14

Norwegen

8

4

4

26

Schweden

7

3

4

21

Frankreich

5

1

4

23

Slowenien

4

-

4

9

Luxemburg

3

1

2

6

Deutschland

2

-

2

10

Kroatien

2

-

2

4

Brasilien

1

1

-

2

Liechtenstein

1

-

1

5

Siegerliste Riesentorlauf:
Rekordsieger in Kranjska Gora:
LäuferNationSiegeRTLSLTop3
Marcel HirscherAUT64215
Ted LigetyUSA66-9
Henrik KristoffersenNOR54114
Alberto TombaITA5238
Benjamin RaichAUT44-10
Marco OdermattSUI3307
Marc GirardelliLUX3126
Joel GaspozSUI33-3
Alexis PintraultFRA22-8
Ingemar StenmarkSWE2116
Fredrik NybergSWE22-4
Christian MayerAUT22-4
Ivica KostelicCRO2-24
Bojan KrizajSLO2-23
Bode MillerUSA22-3
Giorgio RoccaITA2-22
Thomas SykoraAUT2-22
Erfolgreichste Nationen:
Größte/Kleinste Siegvorsprünge in Kranjska Gora:
SiegerZweiterAbstandSaison
Bürgler SUIZurbriggen SUI0.011984/85
Janka SUIPinturault FRA0.012010/11
Gaspoz SUIErlacher ITA0.061986/87
R.Tritscher AUTA.Matt AUT0.101968/69
Nyberg SWEBelfrond ITA0.121993/94
Ligety USAMölgg ITA0.152007/08
SiegerZweiterAbstandSaison
Bergamelli ITAPieren SUI2.221991/92
Hirscher AUTKristoffersen NOR1,662017/18
von Grünigen SUIVoglreiter AUT1.641996/97
Ligety USAPinturault FRA1,612011/12
Stenmark SWELüscher SUI1.401978/79
Odermatt SUIMeillard SUI1.062020/21
Raich AUTBlardone ITA1.002005/06
Tomba ITAStrand Nilsen NOR0.941994/95
Tomba ITAKunc SLO0.941994/95

