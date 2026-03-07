Jahr
Erster
Zweiter
Dritter
2026
Braathen (BRA)
Meillard (SUI)
Brennsteiner (AUT)
2025
Kristoffersen (NOR)
Braathen (BRA)
Odermatt (SUI)
2023
Odermatt (SUI)
Kristoffersen (NOR)
Pinturault (FRA)
Odermatt (SUI)
Pinturault (FRA)
Kristoffersen (NOR)
2022
Kristoffersen (NOR)
Odermatt/Braathen
2021
Odermatt (SUI)
Meillard (SUI)
Brennsteiner (AUT)
2019
Kristoffersen (NOR)
Windingstad (NOR)
Odermatt (SUI)
2018
Hirscher (AUT)
Kristoffersen (NOR)
Pinturault (FRA)
2017
Hirscher (AUT)
Haugen (NOR)
Olsson (SWE)
2016
Hirscher (AUT)
Pinturault (FRA)
Kristoffersen (NOR)
2016
Pinturault (FRA)
Schörghofer (AUT)
Hirscher (AUT)
2015
Pinturault (FRA)
Hirscher (AUT)
Fanara (FRA)
2014
Ligety (USA)
Raich (AUT)
Kristoffersen (NOR)
2013
Ligety (USA)
Hirscher (AUT)
Pinturault (FRA)
2012
Ligety (USA)
Pinturault (FRA)
Hirscher (AUT)
2011
Janka (SUI)
Pinturault (FRA)
Ligety (USA)
2010
Hirscher (AUT)
Jansrud (NOR)
Ligety (USA)
2010
Ligety (USA)
Hirscher (AUT)
Jansrud (NOR)
2009
Ligety (USA)
Cuche (SUI)
Blardone (ITA)
2008
Ligety (USA)
Mölgg (ITA)
Blardone (ITA)
2007
Raich (AUT)
Bourque (CAN)
Blardone (ITA)
2005
Raich (AUT)
Blardone (ITA)
Grandi (CAN)
2005
Raich (AUT)
Maier (AUT)
Palander (FIN)
2004
Miller (USA)
Schieppati (ITA)
Ploner (ITA)
2003
Miller (USA)
Mayer (AUT)
Uotila (FIN)
2001
Raich (AUT)
Miller (USA)
Cuche (SUI)
2001
Nyberg (SWE)
Raich (AUT)
Pavlovcic (SLO)
2000
Mayer (AUT)
Chenal (FRA)
Büchel (LIE)
1999
Holzer (ITA)
Mayer (AUT)
Knauß (AUT)
1998
Mayer (AUT)
Maier (AUT)
Von Grünigen (SUI)
1997
Von Grünigen (SUI)
Voglreiter (AUT)
Aamodt (NOR)
1995
Kjus (NOR)
Von Grünigen (SUI)
Reiter (AUT)
1995
Tomba (ITA)
Strand Nilsen (NOR)
Kunc (SLO)
1994
Nyberg (SWE)
Belfrond (ITA)
Barnerssoi (GER)
1992
Girardelli (LUX)
Kjus (NOR)
Nyberg (SWE)
1992
Bergamelli (ITA)
Pieren (SUI)
Tomba (ITA)
1990
Tomba (ITA)
Kälin (SUI)
Girardelli (LUX)
1987
H.Mayer (AUT)
Zurbriggen (SUI)
Strolz (AUT)
1986
Gaspoz (SUI)
Erlacher (ITA)
Pramotton (ITA)
1986
Gaspoz (SUI)
Strolz (AUT)
Wasmeier (GER)
1985
Gaspoz (SUI)
Erlacher (ITA)
Strolz (AUT)
1985
Bürgler (SUI)
Zurbriggen (SUI)
Girardelli (LUX)
1983
Enn (AUT)
Julen (SUI)
Stenmark (SWE)
1982
P.Mahre (USA)
Enn (AUT)
Girardelli (LUX)
1979
Krizaj (JUG)
Nöckler (ITA)
Strel (JUG)
1978
Stenmark (SWE)
Lüscher (SUI)
Krizaj (JUG)
1977
Bernardi (ITA)
Enn (AUT)
Krizaj (JUG)
1975
Ochoa (SPA)
Brunner (AUT)
Plank (ITA)
1973
Thöni (ITA)
Schmalzl (ITA)
H.Hinterseer (AUT)
1972
Mattle (SUI)
Penz (FRA)
Heckelmiller (GER)
1971
Fillipo (ITA)
Noble (FRA)
Ambroise (FRA)
1970
Giovanoli (SUI)
Russel (FRA)
Mauduit (FRA)
1969
R.Tritscher (AUT)
A.Matt (AUT)
Digruber (AUT)
1968
S.Kälin (SUI)
Sodat (AUT)
Demetz (ITA)
Nation
Siege
RTL
SL
Top3
Österreich
21
12
9
69
Schweiz
13
9
3
30
Italien
10
4
6
32
USA
9
9
-
14
Norwegen
8
4
4
26
Schweden
7
3
4
21
Frankreich
5
1
4
23
Slowenien
4
-
4
9
Luxemburg
3
1
2
6
Deutschland
2
-
2
10
Kroatien
2
-
2
4
Brasilien
1
1
-
2
Liechtenstein
1
-
1
5
|Läufer
|Nation
|Siege
|RTL
|SL
|Top3
|Marcel Hirscher
|AUT
|6
|4
|2
|15
|Ted Ligety
|USA
|6
|6
|-
|9
|Henrik Kristoffersen
|NOR
|5
|4
|1
|14
|Alberto Tomba
|ITA
|5
|2
|3
|8
|Benjamin Raich
|AUT
|4
|4
|-
|10
|Marco Odermatt
|SUI
|3
|3
|0
|7
|Marc Girardelli
|LUX
|3
|1
|2
|6
|Joel Gaspoz
|SUI
|3
|3
|-
|3
|Alexis Pintrault
|FRA
|2
|2
|-
|8
|Ingemar Stenmark
|SWE
|2
|1
|1
|6
|Fredrik Nyberg
|SWE
|2
|2
|-
|4
|Christian Mayer
|AUT
|2
|2
|-
|4
|Ivica Kostelic
|CRO
|2
|-
|2
|4
|Bojan Krizaj
|SLO
|2
|-
|2
|3
|Bode Miller
|USA
|2
|2
|-
|3
|Giorgio Rocca
|ITA
|2
|-
|2
|2
|Thomas Sykora
|AUT
|2
|-
|2
|2
|Sieger
|Zweiter
|Abstand
|Saison
|Bürgler SUI
|Zurbriggen SUI
|0.01
|1984/85
|Janka SUI
|Pinturault FRA
|0.01
|2010/11
|Gaspoz SUI
|Erlacher ITA
|0.06
|1986/87
|R.Tritscher AUT
|A.Matt AUT
|0.10
|1968/69
|Nyberg SWE
|Belfrond ITA
|0.12
|1993/94
|Ligety USA
|Mölgg ITA
|0.15
|2007/08
|Sieger
|Zweiter
|Abstand
|Saison
|Bergamelli ITA
|Pieren SUI
|2.22
|1991/92
|Hirscher AUT
|Kristoffersen NOR
|1,66
|2017/18
|von Grünigen SUI
|Voglreiter AUT
|1.64
|1996/97
|Ligety USA
|Pinturault FRA
|1,61
|2011/12
|Stenmark SWE
|Lüscher SUI
|1.40
|1978/79
|Odermatt SUI
|Meillard SUI
|1.06
|2020/21
|Raich AUT
|Blardone ITA
|1.00
|2005/06
|Tomba ITA
|Strand Nilsen NOR
|0.94
|1994/95
|Tomba ITA
|Kunc SLO
|0.94
|1994/95