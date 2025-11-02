Odermatt-Manager plaudert skurrilles Angebot aus Kasachstan aus

Marco Odermatt verdient mit dem Skifahren so viel wie kein anderer Berufskollege.

Es ist aber keineswegs so, dass er vom Geld nicht genug bekommen kann. Sein Manager Michael Schiendorfer verrät gegenüber dem Schweizer "Blick", dass Odermatt immer wieder lukrative Offerten ablehne.

Ein kasachischer Multimillionär bot dem Ski-Star 150 000 Schweizer Franken, wenn er zwei Tage an der Seite des vierfachen Gesamtweltcupsiegers Skifahren kann.

"Mit solchen Dingen fangen wir erst gar nicht an"

Für den 28-Jährigen und seinen Manager war klar: "Wir waren uns sofort einig: Mit solchen Dingen fangen wir gar nicht erst an. Würde sich Marco in solchen Verpflichtungen verzetteln, hätte er nie diese Erfolge", erklärt Schiendorfer.

Dieser berichtet weiter, dass sein Schützling jährlich auf einen sechsstelligen Betrag verzichtet, weil er nicht jeden Deal, der ihm angeboten wird, eingeht.

"Es gab einige Athleten, die im Alter, das Marco heute hat, ihren Rücktritt gegeben haben, weil sie ausgebrannt oder andere Dinge im Leben plötzlich wichtiger waren."