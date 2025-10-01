Suche
    "Tipptopp" - Hintermann vor Comeback nach Krebs-Diagnose

    Ein Jahr nach der Diagnose Lymphdrüsenkrebs geht es dem 30-Jährigen wieder gut. Er will mit Saisonstart wieder konkurrenzfähig sein.

    Foto: © GEPA
    Textquelle: © APA

    Ein Jahr nach einer Lymphdrüsenkrebs-Diagnose steht der Schweizer Skirennläufer Niels Hintermann vor dem Comeback im Spitzensport.

    Es gehe ihm "tipptopp", sagte der soeben aus dem Trainingslager in Südamerika zurückgekehrte Sieger von bisher drei Weltcuprennen. Nach schwierigen Zeiten mit erfolgreicher Chemotherapie zu Jahresbeginn genieße er es nun, wieder trainieren und reisen zu können. Bis zum Speed-Auftakt Anfang Dezember wolle er auch wieder konkurrenzfähig sein.

    Seine Erkrankung habe aber dennoch vieles in seinem Leben relativiert. "Gewisse Dinge erscheinen weniger dramatisch. Anderes, wie Sonnenaufgänge, genieße ich dafür plötzlich wieder mehr", sagte Hintermann.

    Allen voran sei er froh, wieder mehr "Normalität" zu haben und auf die Frage, wie es ihm geht, kurz und knapp mit "tipptopp" antworten zu können.

