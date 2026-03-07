Startliste für den Super-G der Frauen in Val di Fassa

Das Speed-Wochenende der Frauen in Val di Fassa neigt sich mit dem Super-G am Sonntag dem Ende zu (ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Zwei Rennen vor Ende der Saison haben mit Sofia Goggia, Alice Robinson, Emma Aicher und Ester Ledecke vier Läuferinnen zumindest noch rechnerisch die Chance, sich die Disziplinenwertung zu sichern.

Weltcup-Stand Super-G der Frauen>>>

Österreicherinnen-Doppel eröffnet

Gleich zu Beginn kommen mit Nina Ortlieb und Mirjam Puchner die ersten beiden Österreicherinnen. Mit Startnummer 6 eröffnet Alice Robinson die Top-Gruppe, gefolgt von Romane Miradoli (7) und Elena Curtoni (8).

Cornelia Hütter, die am Samstag um ein Hundertstel den Sieg verpasst hat, geht mit Startnummer 9 ins Rennen. In der Top-Gruppe folgen Ester Ledecka (10), Malorie Blanc (11) und Kajsa Vickhoff Lie (12).

Darauf gehen die beiden Italienerinnen Laura Pirovano (13) und Super-G-Weltcupführende Sofia Goggia (14) ins Rennen. Den Abschluss der Top-Gruppe bildet die Deutsche Emma Aicher mit Startnummer 15.

Weitere Österreicherinnen

Die weiteren Österreicherinnen sind: Ariane Rädler (17), Nadine Fest (28), Lisa Grill (38), Lena Wechner (40), Vanessa Nussbaumer (45) und Anna Schilcher (46).