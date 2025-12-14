NEWS

Robinson gewinnt mit "richtigem Mix" ihren ersten Super-G

Die Riesentorlauf-Spezialistin freut sich über ihren ersten Sieg in ihrer "zweiten" Disziplin. Die ÖSV-Athletinnen waren hingegen zu zurückhaltend.

Robinson gewinnt mit "richtigem Mix" ihren ersten Super-G Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alice Robinson feiert beim Super-G in St. Moritz ihren ersten Weltcupsieg in dieser Disziplin.

Die Neuseeländerin, die ihre bisherigen sechs Weltcupsiege allesamt im Riesentorlauf feierte, zeigt vor allem in den technisch anspruchsvollen Passagen die beste Linie und setzt sich am Ende vor Romane Miradoli (+0,08) und Sofia Goggia (+0,19) durch (zum Rennbericht >>>).

"Ich bin keine Veteranin"

Nach dem Rennen zeigte sie sehr glücklich über ihren Super-G-Premierensieg: "Ich bin keine Veteranin im Super-G, aber ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren dabei und hatte bisher okaye Resultate. Ich war sehr selbstbewusst auf meinen Skiern, es war perfekt."

Der Schlüssel zum Erfolg waren für die 24-Jährige die vergangenen Tage: "Ich konnte heute genau den richtigen Mix aus den vergangenen Abfahrts-Trainings, sowie meinem Riesentorlauf-Schwung finden.

ÖSV-Fahrerinnen zu vorsichtig

Während Robinson über ihren Sieg jubelt, zeigten die ÖSV-Fahrerinnen enttäuschende Leistungen. Beste Österreicherin wurde Conny Hütter als Neunte (+0,88).

Die Österreicherinnen achteten zu sehr auf die Linie und nahmen zu wenig Risiko. "Es war sehr anspruchsvoll. Ich hätte den Ski einfach mehr gehen lassen sollen, das war in der Abfahrt auch schon so. Man muss gut Ski fahren aber auch vollgas angreifen", sagte Hütter nach ihrem Lauf im "ORF"-Interview.

Jedoch zeigte sich die Steirerin optimistisch für die kommenden Rennen: "Ich muss nächste Woche wieder mehr den Außenski suchen und parallel fahren, dann funktioniert das sicher besser und ich bin wieder schneller."

Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest

Belgien
Brasilien

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

ÖSV-Läuferinnen bei Robinson-Premiere in St. Moritz weit zurück

ÖSV-Läuferinnen bei Robinson-Premiere in St. Moritz weit zurück

Ski Alpin
"Habe Lust auf mehr" - Die Richtung stimmt bei Puchner

"Habe Lust auf mehr" - Die Richtung stimmt bei Puchner

Ski Alpin
3
Aicher verhindert in St. Moritz zweiten Vonn-Erfolg en suite

Aicher verhindert in St. Moritz zweiten Vonn-Erfolg en suite

Ski Alpin
3
Vonn nach Super-Start: "Glaube, dass ich bis zum Schluss fahre"

Vonn nach Super-Start: "Glaube, dass ich bis zum Schluss fahre"

Ski Alpin
Kurios! Eggers Airbag öffnet sich während der Fahrt

Kurios! Eggers Airbag öffnet sich während der Fahrt

Ski Alpin
Das Endergebnis im Super-G der Frauen in St. Moritz

Das Endergebnis im Super-G der Frauen in St. Moritz

Ski Alpin
6
Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Alice Robinson ÖSV ÖSV-Damen Cornelia Hütter