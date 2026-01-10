Lindsey Vonn feiert in der Abfahrt in Zauchensee ihren zweiten Saisonsieg.

Die 41-jährige US-Amerikanerin ist auf stark verkürzter Strecke mit einer Fahrzeit von nur 1:06 Minuten eine Klasse für sich. Vor allem eine enge Linie in der Panoramakurve beschert Vonn ihren insgesamt 84. Weltcupsieg (Bestenliste >>>) und den fünften in Zauchensee, wo sie erstmals seit zehn Jahren wieder ganz oben am Podest steht. Ihren ersten Erfolg in Zauchensee feierte Vonn im Jahr 2009.

Das Podest komplettieren die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,37) und Vonns Landsfrau Jacqueline Wiles (+0,48).

Vonn hat vor zehn Jahren in Zauchensee Abfahrt und Super-G gewonnen, am Sonntag hat sie die Chance auf ein erneutes Double bzw. auf ihren insgesamt sechsten Zauchensee-Erfolg.

Österreicherinnen schwer geschlagen

Einen mehr als gebrauchten Tag erwischen die ÖSV-Abfahrerinnen beim Heimrennen, keine schafft es in die Top 15.

Beste Österreicherin in einem engen Rennen ist Cornelia Hütter auf Rang 20, der Rückstand der Siegerin der vergangenen Abfahrt in Val d'Isere beträgt 1,01 Sekunden.

Nadine Fest fährt mit Startnummer 38 auf Platz 24 und teilt sich damit den Rang mit Ariane Rädler. Carmen Spielberger, Mirjam Puchner und Weltcup-Debütantin Leonie Zegg reihen sich auf den Plätzen 28 bis 30 ein.

Christina Ager und Nina Ortlieb verpassen die Top 30 ebenso wie Emily Schöpf und Lena Wechner.

Zudem erlebt das rot-weiß-rote Team einen Schreckmoment: Magdalena Egger kommt zu Sturz und muss mit dem Helikopter abtransportiert werden.

