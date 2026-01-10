Am Samstag steht für die ÖSV-Abfahrerinnen das Heimrennen in Zauchensee auf dem Programm - ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Aufgrund der herausfordernden Wetterbedingungen, der auch das 2. Training zum Opfer fiel, findet das Rennen auf verkürzter Strecke statt. Gestartet werden soll von "Gamskogelhütte", dem zweiten Reservestart, von wo auch der Super-G am Sonntag in Szene gehen soll.

Die große Gejagte wird wohl erneut Lindsey Vonn sein. Die US-Amerikanerin hält nach drei Saison-Abfahrten bei ebenso vielen Podestplätzen, die erste Abfahrt in St. Moritz konnte sie sogar gewinnen.

Abfahrt im LIVE-Ticker: