Diagnose: ÖSV-Athletin bei Sturz in Zauchensee schwer verletzt

Hiobsbotschaft für Österreichs Ski-Frauen nach der Abfahrt in Zauchensee!

Magdalena Egger kommt mit Startnummer 17 nach der zweiten Zwischenzeit zu Sturz. Der 24-jährigen Vorarlbergerin verkreuzt es die Ski und sie landet im Netz.

Egger muss aus dem Netz befreit werden und kann zunächst zwar eigenständig aufstehen, aber nicht selbst ins Tal fahren. Da der Sturz an einer schwer zugänglichen Stelle passiert ist, muss die ÖSV-Athletin mit dem Helikopter abtransportiert werden.

Egger wird ins Krankenhaus nach Radstadt geflogen. Dort bestätigen sich wenig später die schlimmsten Befürchtungen: Egger hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes, einen Einriss des Seitenbandes sowie eine Quetschung des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen.

Die 24-Jährige wird noch heute für weitere medizinische Maßnahmen nach Innsbruck gebracht, wo sie sich in der Klinik Kettenbrücke einer Operation unterziehen wird. Damit ist die Weltcupsaison für die Speed-Spezialistin vorzeitig beendet.

Egger stand in der Abfahrt in St. Moritz zu Saisonbeginn als Zweite am Podest.