Am Samstag findet in Zauchensee eine Abfahrt der Frauen statt - ab 11:30 im LIVE-Ticker >>>.

Eröffnet wird das Rennen von der Schweizerin Corinne Suter. Danach kommt mit Jasmine Flury eine weitere Eidgenossin.

Als erste Österreicherin wagt sich Ariane Rädler mit Startnummer 5 auf die Strecke. Gleich danach kommt Superstar Lindsey Vonn mit der 6.

Startnummern von Hütter und Puchner

Mirjam Puchner fährt mit der 8, Cornelia Hütter kommt als Zwölfte.

Die weiteren Österreicherinnen: Magdalena Egger (17), Nina Ortlieb (18), Christina Ager (23), Emily Schöpf (34), Leonie Zegg (35), Nadine Fest (38), Carmen Spielberger (39) und Lena Wechner (42).