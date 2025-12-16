Mikaela Shiffrin gewinnt auch den vierten Weltcup-Slalom der laufenden Saison!

Die 30-jährige US-Amerikanerin fährt beim Nachtslalom in Courchevel den 105. Weltcupsieg ihrer Karriere ein - den 68. im Slalom.

Shiffrin, die bereits zur Halbzeit mit über acht Zehntel in Führung liegt, gewinnt letztlich mit 1,55 Sekunden Vorsprung auf Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz.

Rang drei geht an die Deutsche Emma Aicher, die am vergangenen Wochenende noch die Abfahrt in St. Moritz gewann (+1,71 Sek.).

Truppe fehlen acht Hundertstel auf Platz drei

Knapp dahinter klassiert sich dann Katharina Truppe, die das Podest um lediglich acht Hundertstel verpasst, jedoch den starken vierten Rang belegt. Auf die Siegerin fehlen ihr 1,79 Sekunden.

Einen guten zweiten Durchgang erwischt Lisa Hörhager, die sich von Halbzeitrang 25 auf Platz zwölf vorarbeitet und damit ihr bestes Weltcupergebnis einfährt (+3,80 Sek.).

Zum zweiten Mal in ihrer Karriere Weltcuppunkte macht Natalie Falch. Nach Platz 25 in Gurgl belegt die 21-Jährige diesmal Rang 18 (+4,45 Sek.).

Viele Ausfälle

Keine Punkte gibt es am Dienstag hingegen für Katharina Liensberger, die genauso wie Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, aber auch Zrinka Ljutic (CRO) oder Lara Colturi (ALB), im ersten Durchgang bereits ausscheidet.

Katharina Huber erwischt es dann im zweiten Durchgang nach wenigen Toren. Die Niederösterreicherin lag zur Halbzeit auf Rang zehn. Auch Lena Dürr (GER) oder Sara Hector (SWE) scheitern mit guten Ausgangslagen nach Durchgang eins.

Endergebnis des Courchevel-Slaloms: