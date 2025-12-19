Am Samstag steht in Val d'Isere eine Weltcup-Abfahrt der Frauen auf dem Programm (ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit von der Partie sind natürlich auch die ÖSV-Abfahrerinnen.

Die Startnummern für die Abfahrt in Val d'Isere

Eröffnet wird der Klassiker von der Deutschen Kira Weidle-Winklemann. Danach kommt die Slowenin Ilka Stuhec.

Als erste Österreicherin darf sich Magdalena Egger mit der Nummer 4 versuchen. Superstar Lindsey Vonn geht mit der 8 ins Rennen, gleich danach kommen Conny Hütter (9) und Mirjam Puchner (11).

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen: Nina Ortlieb (17), Ariane Rädler (18), Christina Ager (23), Emily Schöpf (32), Nadine Fest (33), Lena Wechner (36).