Startliste für die Abfahrt in Val d'Isere
Shootingstar als erste Österreicherin am Start. Drei Österreicherinnen starten in den Top 11. Auch Lindsey Vonn mischt wieder mit. Die wichtigsten Startnummern.
Am Samstag steht in Val d'Isere eine Weltcup-Abfahrt der Frauen auf dem Programm (ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Mit von der Partie sind natürlich auch die ÖSV-Abfahrerinnen.
Die Startnummern für die Abfahrt in Val d'Isere
Eröffnet wird der Klassiker von der Deutschen Kira Weidle-Winklemann. Danach kommt die Slowenin Ilka Stuhec.
Als erste Österreicherin darf sich Magdalena Egger mit der Nummer 4 versuchen. Superstar Lindsey Vonn geht mit der 8 ins Rennen, gleich danach kommen Conny Hütter (9) und Mirjam Puchner (11).
Die weiteren ÖSV-Läuferinnen: Nina Ortlieb (17), Ariane Rädler (18), Christina Ager (23), Emily Schöpf (32), Nadine Fest (33), Lena Wechner (36).