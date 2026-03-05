ÖSV-Biathletinnen verpassen Spitzenplätze in Kontiolahti deutlich

Bei der Rückkehr in den Biathlon-Weltcup haben Österreichs Frauen im Einzel von Kontiolahti nichts mit den Spitzenplätzen zu tun.

Anna Gandler klassiert sich als beste Österreicherin nach drei Schießfehlern an der 27. Stelle. Ihr Rückstand ist mit 4:09,8 Minuten deutlich.

Tamara Steiner sammelt als 33. (2 Fehler/+4:22,6 Min.) ebenfalls Weltcup-Punkte, Lea Rothschopf (3/+5:48) und Anna Andexer (4/+6:03,8) verpassen diese als 60. bzw. 64.

Lisa Hauser hatte nach Olympia mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und verzichtet auf ein Antreten im Einzel. Inwieweit ein Einsatz im Massenstart bzw. in der Staffel am Sonntag möglich ist, wird sich vor Ort entscheiden.

Erstmals überhaupt feiern die Öberg-Schwestern einen Doppelsieg: Elvira Öberg leistet sich keinen Fehler am Schießstand und gewinnt 41,3 Sekunden vor Hanna Öberg (1/+41,3). Rang drei geht an die Slowakin Paulina Batovska-Fialkova (1/+45,0).