Startliste für den Ski-Auftakt der Frauen in Sölden

Die neue Weltcup-Saison wird traditionell mit einem Riesentorlauf am Rettenbachferner eröffnet. Für Österreich gehen neun Läuferinnen ins Rennen. Die Startliste:

Startliste für den Ski-Auftakt der Frauen in Sölden Foto: © GEPA
Endlich wieder Ski-Weltcup! Am Samstag steht in Sölden der Frauen-RTL an.

Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr (zum LIVE-Ticker >>>). Diesen eröffnet Thea Louise Stjernesund (NOR), ihr folgt Lara Colturi (ALB). Nummer drei trägt Zrinka Ljutic (CRO). Mit Startnummer sechs geht die routinierte Lara Gut-Behrami (SUI) aus dem Starthaus.

Scheib als erste Österreicherin

Die erste ÖSV-Läuferin ist Julia Scheib mit Nummer acht. Dann heißt es aus heimischer Sicht warten bis Startnummer 18, diese trägt Katharina Liensberger. Zwei Nummern nach ihr geht US-Superstar Mikaela Shiffrin (20) ins Rennen.

Die weiteren Österreicherinnen: Stephanie Brunner (24), Nina Astner (32), Victoria Olivier (38), Viktoria Bürgler (47), Lisa Hörhager (50), Franziska Gritsch (53) und Maja Waroschitz (55).

Die Startliste für den 1. Durchgang:

