Abfahrts-Kugel an Pirovano - Rädler schrammt am Podest vorbei

Die Abfahrts-Weltcup-Siegerin 2025/26 heißt Laura Pirovano!

Die Italienerin feiert beim Weltcup-Finale in Kvitfjell ihren dritten Abfahrtssieg in Folge und schnappt sich damit ihre erste Kristallkugel.

Pirovano macht die Überraschung perfekt. Die 28-Jährige, die sich erst mit ihren beiden Siegen zuletzt in Val di Fassa ins Spiel um die kleine Kristallkugel gebracht hat, folgt damit ihrer Landsfrau Federica Brignone nach.

Ergebnis der Abfahrt >>>

Pirovano triumphiert in der finalen Abfahrt 0,15 Sekunden vor Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) und der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann (+0,25).

Rädler schrammt am Podest vorbei

Ariane Rädler verpasst das Stockerl als Vierte nur um vier Hundertstel (+0,29).

Emma Aicher bleibt nur Rang fünf (+0,37). Damit kann die Deutsche Pirovano im Disziplinen-Weltcup nicht mehr fordern und belegt letztlich mit 83 Punkten Rückstand Rang zwei. Im Gesamt-Weltcup liegt Aicher drei Rennen vor Schluss nun 95 Punkte hinter Mikaela Shiffrin.

Weltcup-Stand >>>

Hütter beste Österreicherin im Abfahrts-Weltcup

Beste Österreicherin im Abfahrts-Weltcup ist Cornelia Hütter auf Rang sechs, noch hinter der verletzten Lindsey Vonn.

Die Steirerin, die vor dem letzten Rennen zumindest noch theoretische Kugelchancen hatte, beendet die Abfahrts-Saison mit einem achten Platz (+0,80) in Kvitfjell.

Nina Ortlieb wird Elfte (+1,08), direkt gefolgt von Mirjam Puchner (+1,13).

Ergebnis der Abfahrt in Kvitfjell: