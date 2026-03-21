Abfahrts-Kugel an Pirovano - Rädler schrammt am Podest vorbei
Laura Pirovano gewinnt die letzte Saison-Abfahrt in Kvitfjell und damit auch die kleine Kugel. Ariane Rädler hat zum Abschluss im Hundertstel-Pech.
Die Abfahrts-Weltcup-Siegerin 2025/26 heißt Laura Pirovano!
Die Italienerin feiert beim Weltcup-Finale in Kvitfjell ihren dritten Abfahrtssieg in Folge und schnappt sich damit ihre erste Kristallkugel.
Pirovano macht die Überraschung perfekt. Die 28-Jährige, die sich erst mit ihren beiden Siegen zuletzt in Val di Fassa ins Spiel um die kleine Kristallkugel gebracht hat, folgt damit ihrer Landsfrau Federica Brignone nach.
Pirovano triumphiert in der finalen Abfahrt 0,15 Sekunden vor Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) und der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann (+0,25).
Rädler schrammt am Podest vorbei
Ariane Rädler verpasst das Stockerl als Vierte nur um vier Hundertstel (+0,29).
Emma Aicher bleibt nur Rang fünf (+0,37). Damit kann die Deutsche Pirovano im Disziplinen-Weltcup nicht mehr fordern und belegt letztlich mit 83 Punkten Rückstand Rang zwei. Im Gesamt-Weltcup liegt Aicher drei Rennen vor Schluss nun 95 Punkte hinter Mikaela Shiffrin.
Hütter beste Österreicherin im Abfahrts-Weltcup
Beste Österreicherin im Abfahrts-Weltcup ist Cornelia Hütter auf Rang sechs, noch hinter der verletzten Lindsey Vonn.
Die Steirerin, die vor dem letzten Rennen zumindest noch theoretische Kugelchancen hatte, beendet die Abfahrts-Saison mit einem achten Platz (+0,80) in Kvitfjell.
Nina Ortlieb wird Elfte (+1,08), direkt gefolgt von Mirjam Puchner (+1,13).