NEWS

Weltcup in Levi: Zeitplan für die Slaloms am Wochenende

Der Weltcup geht an diesem Wochenende in Levi weiter. Zeitplan und Programm für die Slalomrennen der Damen und Herren. Plus: So siehst du die Rennen im TV.

Weltcup in Levi: Zeitplan für die Slaloms am Wochenende Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach dem traditionellen Saisonauftakt in Sölden geht der alpine Ski-Weltcup nun richtig los!

Beim zweiten Weltcup-Wochenende der Saison stehen in Levi zwei Slalomrennen auf dem Programm. Den Auftakt machen die Frauen am Samstag, am Sonntag geht es für die Herren um den Sieg.

Das Programm für das Wochenende

Freitag, 14. November: Kids, Opening und Show

  • 13:30 Uhr: Kids Race auf den Front Slopes

  • 17:30 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier des Weltcups und Siegerehrung der Kinder

  • 18:00 Uhr: Öffentliche Auslosung der Startnummern für das Damenrennen

Samstag, 15. November: Damen-Slalom eröffnet das Rennwochenende

  • 10:00 Uhr: Erster Durchgang

  • 13:00 Uhr: Zweiter Durchgang

  • im Anschluss: Siegerehrung direkt im Zielbereich

  • Infos im LIVE-Ticker>>>

Am Abend folgt um 18:00 Uhr die öffentliche Auslosung der Startnummern für das Herrenrennen.

Alle Siegerinnen und Sieger in Levi>>>

Sonntag, 16. November: Herren-Slalom als Abschluss

  • 10:00 Uhr: Erster Durchgang

  • 13:00 Uhr: Zweiter Durchgang

  • im Anschluss: Siegerehrung im Zielbereich

  • Infos im LIVE-Ticker>>>

Slaloms LIVE im TV

Beide Rennen sind wie gewohnt auf ORF1 zu sehen. Die Übertragung des 1. Durchgangs beginnt jeweils um 9:45 Uhr.

Die Vorberichterstattung zum finalen 2. Durchgang startet um 12:45 Uhr.

Eurosport überträgt die beiden Rennen ebenfalls LIVE. Bei ZDF sind die Slaloms im LIVE-Stream zu sehen.

Die Sommerbilder der Ski-Stars

Mirjam Puchner
Cornelia Hütter

Slideshow starten

81 Bilder

Mehr zum Thema

Sololäuferin Franziska Gritsch verliert Servicemann

Sololäuferin Franziska Gritsch verliert Servicemann

Ski Alpin
5
Liensberger vor Levi: "Ich habe noch Potenzial"

Liensberger vor Levi: "Ich habe noch Potenzial"

Ski Alpin
1
Katharina Truppe: Olympia als großes Ziel im Notizbuch

Katharina Truppe: Olympia als großes Ziel im Notizbuch

Ski Alpin
Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

Zwei Saisonen nach Sturz - ÖSV-Athletin bereit für Renncomeback

Ski Alpin
3
Warum der ÖSV ein Skigebiet in Nordamerika sucht

Warum der ÖSV ein Skigebiet in Nordamerika sucht

Ski Alpin
Reinhard Divis: Seine Einschätzung zu Österreichs Torhütern

Reinhard Divis: Seine Einschätzung zu Österreichs Torhütern

Eishockey
3
Gewehr manipuliert? Skandal in Frankreichs Biathlon-Team

Gewehr manipuliert? Skandal in Frankreichs Biathlon-Team

Biathlon
1
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Ski-Weltcup Herren Levi