Nach dem traditionellen Saisonauftakt in Sölden geht der alpine Ski-Weltcup nun richtig los!

Beim zweiten Weltcup-Wochenende der Saison stehen in Levi zwei Slalomrennen auf dem Programm. Den Auftakt machen die Frauen am Samstag, am Sonntag geht es für die Herren um den Sieg.

Das Programm für das Wochenende

Freitag, 14. November: Kids, Opening und Show

13:30 Uhr : Kids Race auf den Front Slopes

17:30 Uhr : Offizielle Eröffnungsfeier des Weltcups und Siegerehrung der Kinder

18:00 Uhr: Öffentliche Auslosung der Startnummern für das Damenrennen

Samstag, 15. November: Damen-Slalom eröffnet das Rennwochenende

10:00 Uhr : Erster Durchgang

13:00 Uhr : Zweiter Durchgang

im Anschluss: Siegerehrung direkt im Zielbereich

Am Abend folgt um 18:00 Uhr die öffentliche Auslosung der Startnummern für das Herrenrennen.

Sonntag, 16. November: Herren-Slalom als Abschluss

10:00 Uhr : Erster Durchgang

13:00 Uhr : Zweiter Durchgang

im Anschluss : Siegerehrung im Zielbereich

Slaloms LIVE im TV

Beide Rennen sind wie gewohnt auf ORF1 zu sehen. Die Übertragung des 1. Durchgangs beginnt jeweils um 9:45 Uhr.

Die Vorberichterstattung zum finalen 2. Durchgang startet um 12:45 Uhr.

Eurosport überträgt die beiden Rennen ebenfalls LIVE. Bei ZDF sind die Slaloms im LIVE-Stream zu sehen.