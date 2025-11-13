Weltcup in Levi: Zeitplan für die Slaloms am Wochenende
Der Weltcup geht an diesem Wochenende in Levi weiter. Zeitplan und Programm für die Slalomrennen der Damen und Herren. Plus: So siehst du die Rennen im TV.
Nach dem traditionellen Saisonauftakt in Sölden geht der alpine Ski-Weltcup nun richtig los!
Beim zweiten Weltcup-Wochenende der Saison stehen in Levi zwei Slalomrennen auf dem Programm. Den Auftakt machen die Frauen am Samstag, am Sonntag geht es für die Herren um den Sieg.
Das Programm für das Wochenende
Freitag, 14. November: Kids, Opening und Show
13:30 Uhr: Kids Race auf den Front Slopes
17:30 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier des Weltcups und Siegerehrung der Kinder
18:00 Uhr: Öffentliche Auslosung der Startnummern für das Damenrennen
Samstag, 15. November: Damen-Slalom eröffnet das Rennwochenende
10:00 Uhr: Erster Durchgang
13:00 Uhr: Zweiter Durchgang
im Anschluss: Siegerehrung direkt im Zielbereich
Am Abend folgt um 18:00 Uhr die öffentliche Auslosung der Startnummern für das Herrenrennen.
Alle Siegerinnen und Sieger in Levi>>>
Sonntag, 16. November: Herren-Slalom als Abschluss
10:00 Uhr: Erster Durchgang
13:00 Uhr: Zweiter Durchgang
im Anschluss: Siegerehrung im Zielbereich
Slaloms LIVE im TV
Beide Rennen sind wie gewohnt auf ORF1 zu sehen. Die Übertragung des 1. Durchgangs beginnt jeweils um 9:45 Uhr.
Die Vorberichterstattung zum finalen 2. Durchgang startet um 12:45 Uhr.
Eurosport überträgt die beiden Rennen ebenfalls LIVE. Bei ZDF sind die Slaloms im LIVE-Stream zu sehen.