Keine Österreicherin im RTL in Tremblant in Top 10

Nichts wird es mit der nächsten Spitzenplatzierung von Julia Scheib im Riesentorlauf.

Die Sölden-Siegerin, die im roten Trikot der RTL-Weltcupführenden nach Kanada angereist ist, ist beim dritten Saison-Rennen in Tremblant bereits in Durchgang eins ausgeschieden. Beste Österreicherin ist Stephanie Brunner auf Rang elf.

Ergebnis des RTL in Tremblant >>>

Der Sieg geht wie zuletzt in Copper Mountain an Alice Robinson. Die Neuseeländerin fährt in einer eigenen Liga und triumphiert 0,94 Sekunden vor der Kroatin Zrinka Ljutic, Lokalmatadorin Valerie Grenier wird überraschend Dritte (+1,00).

Mikaela Shiffrin fällt von Halbzeitrang drei auf sechs zurück.

Astner fährt bestes Weltcup-Resultat ein

Nach dem frühen Ausfall von Scheib führt Brunner das ÖSV-Team an. Für die Tirolerin ist Rang elf (+2,25) ihr bestes Saison-Ergebnis im Riesentorlauf.

Nina Astner verbessert sich im Finale um acht Plätze und fährt mit Rang 18 ihr bestes Weltcup-Resultat ein.

Für Katharina Liensberger geht es im 2. Lauf hingegen um neun Plätze zurück auf 24. Einen Rang dahinter landet Franziska Gritsch. Lisa Hörhager (28.) sammelt ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Schwierige Bedingungen

Robinson lässt sich auf dem Weg zum sechsten Weltcuperfolg weder von den schwierigen Bedingungen mit Schneefall und schlechter Sicht drausbringen, noch von der Pistenbeschaffenheit und dem Gelände.

"Es ist flach und weich, damit kämpfe ich normalerweise. Ich wollte so sauber wie möglich fahren, das ist gut gegangen", sagt die 24-Jährige zur Halbzeit. "Es war ein Mix aus Pushen und sehr technisch Fahren. Es ist ein leichter Hang, aber es war nicht leicht."

Am Sonntag (ab 16 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Tremblant ein weiterer Riesentorlauf auf dem Programm.