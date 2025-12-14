NEWS

Ski-Weltcup heute: Super-G der Frauen in St. Moritz

Teil drei des Speed-Triples in St. Moritz: Zum Abschluss steht ein Super-G am Programm. Live-Infos:

Ski-Weltcup heute: Super-G der Frauen in St. Moritz Foto: © GEPA
Der erste Frauen-Super-G der Saison steht an!

Nach zwei Abfahrten steht beim Speed-Triple in St. Moritz am Sonntag ein Super-G an (ab 10:45 Uhr im Live-Ticker).

Am Freitag brillierte die 41-jährige Lindsey Vonn mit ihrem ersten Sieg seit 2018, am Samstag kürte sich Emma Aicher zur Siegerin. Auch die Österreicherinnen konnten mit Podestplätzen aufzeigen. Magdalena Egger wurde Zweite am Freitag, Mirjam Puchner Dritte.

Die größte rot-weiß-rote Hoffnung im Super-G ist aber natürlich Cornelia Hütter.

LIVE-Ticker:

Die Startliste für den Super-G der Frauen in St. Moritz

Aicher verhindert in St. Moritz zweiten Vonn-Erfolg en suite

Die Startnummern für die zweite Frauen-Abfahrt in St. Moritz

Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

"Habe Lust auf mehr" - Die Richtung stimmt bei Puchner

Das Endergebnis der zweiten Frauen-Abfahrt in St. Moritz

Ski-Weltcup heute: Slalom der Männer in Val d'Isere

