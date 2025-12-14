Der erste Frauen-Super-G der Saison steht an!

Nach zwei Abfahrten steht beim Speed-Triple in St. Moritz am Sonntag ein Super-G an (ab 10:45 Uhr im Live-Ticker).

Am Freitag brillierte die 41-jährige Lindsey Vonn mit ihrem ersten Sieg seit 2018, am Samstag kürte sich Emma Aicher zur Siegerin. Auch die Österreicherinnen konnten mit Podestplätzen aufzeigen. Magdalena Egger wurde Zweite am Freitag, Mirjam Puchner Dritte.

Die größte rot-weiß-rote Hoffnung im Super-G ist aber natürlich Cornelia Hütter.

LIVE-Ticker: