Julia Scheib hat auch im siebenten Riesenslalom der Weltcup-Saison gezeigt, dass sie aktuell die beste Riesentorläuferin der Welt ist.

Die 27-jährige Steirerin gewinnt am Dienstag am Kronplatz ihr viertes Weltcup-Rennen. Dabei liegt Scheib zur Halbzeit nur auf Rang drei, nach einer erfolgreichen Aufholjagd mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang sichert sie sich jedoch erneut 100 Weltcup-Punkte.

Platz zwei geht an die Schweizerin Camille Rast (+0,37 Sek.), die auch erste Verfolgerin von Scheib im Riesentorlauf-Weltcup bleibt. Damit steht auch fest, dass Scheib potenziell bereits am Samstag in Spindlermühle den Riesentorlauf-Weltcup gewinnen könnte, wenn die Konkurrenz mitspielt.

Das Podest komplettiert Sara Hector (SWE/+0,46 Sek.), die von Zwischenrang eins auf drei zurückfällt. Mikaela Shiffrin wird Vierte (USA/+0,86 Sek.).

Brignone beeindruckt

Ein absolutes Traum-Comeback legt Federica Brignone hin. Die Gesamtweltcup-Siegerin des Vorjahres beendet ihr erstes Rennen nach ihrer schweren Beinverletzung auf Rang sechs (+1,23 Sek.). Auf das Podest gehen ihr am Ende rund acht Zehntel ab.

Die 35-jährige Italienerin hatte sich vergangenen April bei den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zugezogen.

Astner zweitbeste Österreicherin

Die anderen Österreicherinnen können sich im zweiten Durchgang leicht verbessern. Nina Astner landet als zweitbeste ÖSV-Läuferin auf Platz 16 (+3,67 Sek.).

Gleich dahinter klassieren sich Stephanie Brunner (17./+3,69 Sek.) und Franziska Gritsch (18./+3,73 Sek.). Ricarda Haaser belegt Platz 26 (+5,71 Sek.).

Ergebnis: