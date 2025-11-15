Heute geht es im Ski-Weltcup 2025/26 weiter.

Nach dem Auftakt in Sölden steht heute für die Frauen der erste Slalom auf dem Programm. JETZT im LIVE-Ticker>>>

Mikaela Shiffrin, die Siegerin des Auftakts 2024, startet als Favoritin. Damals glänzte Katharina Liensberger als beste Österreicherin mit Rang 2 - schafft sie diesmal den Sprung ganz nach oben?

1. Durchgang: 10:00 Uhr

2. Durchgang: ab 13:00 Uhr

Verfolge alle Entwicklungen rund um das Rennen in Echtzeit: Zwischenstände, Ergebnisse und Überraschungen direkt aus Levi.