NEWS

Ski LIVE - der aktuelle Stand beim Slalom in Levi

Verfolge den Slalom der Damen in Levi LIVE: Start um 10 Uhr, Finale ab 13 Uhr. Alle Zwischenstände, Ergebnisse und Highlights im Ticker.

Ski LIVE - der aktuelle Stand beim Slalom in Levi Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Heute geht es im Ski-Weltcup 2025/26 weiter.

Nach dem Auftakt in Sölden steht heute für die Frauen der erste Slalom auf dem Programm. JETZT im LIVE-Ticker>>>

Mikaela Shiffrin, die Siegerin des Auftakts 2024, startet als Favoritin. Damals glänzte Katharina Liensberger als beste Österreicherin mit Rang 2 - schafft sie diesmal den Sprung ganz nach oben?

Die Startzeiten:

  • 1. Durchgang: 10:00 Uhr

  • 2. Durchgang: ab 13:00 Uhr

Verfolge alle Entwicklungen rund um das Rennen in Echtzeit: Zwischenstände, Ergebnisse und Überraschungen direkt aus Levi.

Der aktuelle Stand im LIVE-Ticker>>>

Mehr zum Thema

WM-Qualifikation heute: Zypern - Österreich

WM-Qualifikation heute: Zypern - Österreich

ÖFB-Team
1
U17-Weltmeisterschaft heute: Österreich - Tunesien

U17-Weltmeisterschaft heute: Österreich - Tunesien

ÖFB-Team
Ski LIVE: Slalom-Auftakt der Frauen in Levi

Ski LIVE: Slalom-Auftakt der Frauen in Levi

Ski Alpin
Mitmachen! Das Tippspiel zur Ski-Saison

Mitmachen! Das Tippspiel zur Ski-Saison

Ski Alpin
VAR-Abschaffung? Das sagt ÖFB-Chef Josef Pröll

VAR-Abschaffung? Das sagt ÖFB-Chef Josef Pröll

Bundesliga
9
So schaffte Österreich zuletzt die WM-Qualifikation

So schaffte Österreich zuletzt die WM-Qualifikation

ÖFB-Team
Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM

ÖFB-Team
15
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Levi