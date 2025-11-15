Eiskanal-Fiasko: Rodel-Weltcup in Igls abgesagt

Das Fiasko um den Eiskanal in Igls ist perfekt.

Nachdem der Österreichische Rodel-Verband (ÖRV) nach einem Testlauf von Ex-Weltmeister Jonas Müller bereits entschied, nicht an den Weltcup-Rennen Anfang Dezember teilzunehmen (Mehr Infos>>>), wurden diese nun ganz abgesagt. Das gab der Internationale Rodelverband (FIL) bekannt. Stattdessen werden die Rennen in Winterberg (Deutschland) ausgetragen.

Der Grund für die Absage: Der Eiskanal stelle für die Rodler ein zu großes Sicherheitsrisiko dar. Insbesondere die Kurven 13 und 14, die im Rahmen der Modernisierung adaptiert wurden, sollen nicht befahrbar sein. Das geht aus mehreren Probefahrten hervor.

Für 31 Millionen Euro umgebaut

Für den heimischen Wintersport ist diese Entscheidung durchaus ein Desaster, wurde der Olympia-Eiskanal erst kürzlich für 31 Millionen Euro umgebaut und modernisiert. Um die Bahn befahrbar zu machen, würde es einen erneuten Eingriff benötigen.

"Der Igler Eiskanal wurde modifiziert, um den Weltcupstatus für Bob und Skeleton zu sichern und ist jetzt für die Rodler nicht befahrbar. Da fehlt völlig das Verständnis, zumal sehr viel Geld im Spiel ist. Wir fordern einen Umbau und gehen davon aus, dass die Verantwortlichen hier alsbald die notwendigen Maßnahmen einleiten", sagt ÖRV-Präsident Markus Prock.

"Klarer Wettbewerbsnachteil" für Österreichs Team

ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler berichtete, dass es am Samstag im unteren Bahndrittel noch Tests gegeben hat, um zumindest das Kinder- und Jugendtraining auf verkürzter Strecke gewährleisten zu können. "Hier gibt es ein positives Feedback, das große Ganze ist aber verheerend. Wir verlieren ausgerechnet in einer Olympiasaison den Heim-Weltcup und unsere wichtigste Trainingsstätte. Für uns ist das ein klarer Wettbewerbsnachteil."

Damit findet diese Saison in Igls kein Rodel-Weltcup statt, die FIL verlegte den Auftaktbewerb nach Winterberg. Besser sieht es offenbar für die Bob- und Skeletonbewerbe aus, darüber wird am Nachmittag entschieden.